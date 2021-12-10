Бивол сказал, как относится к боям с россиянами

Бивол сказал, как относится к боям с россиянамиБивол: если сегодня сильнейшие спортсмены в России — надо боксировать
Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол признался, что предпочитает биться с иностранными соперниками, а не с россиянами. По его словам, подобные поединки вызывают больший интерес зрителей.
Конечно, мне интереснее биться с иностранными бойцами. Больше охват публики, заинтересованных лиц. Но бокс — индивидуальный вид спорта. Если на сегодняшний момент сильнейшие спортсмены в России, то что поделаешь. Надо боксировать, — сказал Бивол в ходе общения с журналистами.
11 декабря в Екатеринбурге Бивол проведёт восьмую защиту титула WBA в полутяжёлом весе. Соперником российского боксёра станет его соотечественник Умар Саламов.
Ранее Бивол заявил, что ему не поступали предложения от команды чемпиона WBC и IBF в полутяжёлом весе Артура Бетербиева о проведении объединительного поединка. При этом Дмитрий выразил мнение, что его соотечественник победит американца Маркуса Брауна в схватке, которая пройдёт в декабре.