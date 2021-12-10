Бивол сказал, как относится к боям с россиянами

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Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол заявил, что команда обладателя титулов WBC и IBF Артура Бетербиева не связывалась с его представителями относительно проведения объединительного поединка. Также спортсмен поделился мнением о поединке своего соотечественника с американцем Маркусом Брауном.

Мне тоже не поступали предложения от команды Бетербиева. Посмотрим, интересный бой (с Брауном. — NEWS.ru). Думаю, Артур должен выиграть, — сказал Бивол по окончании официальной процедуры взвешивания перед боем с...