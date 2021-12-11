Бивол: радостью бы побоксировал с Рамиресом

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол заявил, что готов провести поединок с мексиканцем Хильберто Рамиресом. По его словам, раньше они уже пытались организовать встречу с ним, но у оппонента возникли сложности в переговорах.

Только за. С радостью бы побоксировал с Рамиресом. Титулы в приоритете. На втором месте — громкие имена, третьем — хороший чек. Если в наличии все три составляющие, то это идеальный бой. Можно договориться. Знаете, не думаю, что в десятке есть боксёры, которые кого-то боятся. Как-то глупо столько лет заниматься боксом и бояться. Мы уже общались, когда он уходил из Top Rank. Тогда был вариант, что он придёт к Эдди Хирну и нам организуют бой. Но не договорились. Сейчас он ушёл в Golden Boy. Если такой бой состоится, я только за, — сказал Бивол.

В послужном списке Бивола значится 19 побед на профессиональном ринге (11 — досрочно) и ни одного поражения. Непобеждённый Рамирес имеет в активе 42 выигранных боя, 28 из них он завершил нокаутом.

На турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге Бивол взял верх над Саламовым в поединке за титул чемпиона мира WBA Super в полутяжёлом весе. Схватка продлилась все запланированные 12 раундов, по окончании которых судьи отдали победу действующему обладателю трофея. Для уроженца Санкт-Петербурга эта защита пояса стала восьмой в карьере.

Ранее Бивол высоко оценил характер Саламова после очного поединка. По его словам, он рассчитывал нокаутировать соперника в поздних раундах, но тот выстоял.