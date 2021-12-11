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Бивол победил Саламова и в восьмой раз защитил титул WBA в полутяжёлом весе

23:47, 11 декабря 2021
Бивол победил Саламова и в восьмой раз защитил титул WBA в полутяжёлом весе Фото: RCC Boxing Promotions
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Российский боксёр Дмитрий Бивол взял верх над Умаром Саламовым в поединке за титул чемпиона мира WBA Super в полутяжёлом весе. Схватка продлилась все запланированные 12 раундов, по окончании которых судьи отдали победу действующему обладателю трофея. Для уроженца Санкт-Петербурга эта защита пояса стала восьмой в карьере.

Бивол выиграл единогласным решением судей — 119:109, 118:109, 118:110. 

Действующий чемпион WBA Super одержал 19-ю победу в карьере подряд и остался непобеждённым. Саламов потерпел второе поражение. Также в его послужном списке значится 26 побед. 

Поединок между Биволов и Саламовым прошёл в рамках боксёрского вечера RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. 

Ранее сообщалось, что Руслан Камилов одержал досрочную победу над Дмитрием Хасиевым в поединке за титул WBO Inter-Continental во втором полулёгком весе. Российский боксёр нокаутировал оппонента в шестом раунде на шоу RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

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