Бивол победил Саламова и в восьмой раз защитил титул WBA в полутяжёлом весе

Фото: RCC Boxing Promotions

Турнир по смешанным единоборствам промоушена World Ertaymash Federation (WEF) 111: Selection 38, проходивший 11 декабря в Москве, завершился массовой дракой с участием бойцов. По окончании одного из поединков между двумя спортсменами завязалась потасовка, к которой впоследствии присоединились ещё несколько десятков человек. Видео опубликовано на YouTube-канале WEF RUSSIA.

Турнир по смешанным единоборствам промоушена World Ertaymash Federation (WEF) 111: Selection 38, проходивший 11 декабря в Москве, завершился массовой дракой с участием бойцов. По окончании одного из поединков между двумя...