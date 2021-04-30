Бивол победил Ричардса и защитил титул чемпиона мира по боксу

https://static.news.ru/photo/507f6eca-aab4-11eb-a48f-96000091f725_660.jpg Дмитрий Бивол, Крейг Ричардс Фото: bivol_d/instagram.com

Российский боксёр, чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол победил британца Крейга Ричардса.

Прошедший в Манчестере поединок продлился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина. Счёт судейских записок: 118-110, 115-113, 115-114.

Таким образом, Бивол в седьмой раз защитил титул чемпиона мира. В его активе 18 побед (11 нокаутом) в 18 боях.

Для 31-летнего Ричардса это поражение стало вторым в карьере, ещё один бой он свёл вничью и одержал 16 побед (9 — досрочно).

21 марта другой российский чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев защитил титул в бою с немцем Адамом Дайнесом.