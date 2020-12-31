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Бивол объяснил победу Поветкина над Уайтом

23:00, 02 января 2021 14
Фото: bivol_d/instagram.com

Российский боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол (17-0, 11 нокаутов) отказался считать чистой удачей победу Александра Поветкина над Диллианом Уайтом.

Если бы он нокаутировал Уайта встречным ударом правой прямой на отходе, это был бы лаки-панч. Но он его нокаутировал левым снизу, когда шёл вперёд. Это явно отрабатывалось, Саша постоянно бьёт правый сбоку короткий и левый снизу, это его стандартный удар. Во втором бою я просто буду верить в Александра, а произойти может всё что угодно, — сказал Бивол корреспонденту NEWS.ru.

Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде 22 августа 2020 года. Их реванш был запланирован на ноябрь прошлого года, но не состоялся из-за коронавируса у россиянина.

30 декабря NEWS.ru писал, что Поветкин отказался драться с украинским боксёром Усиком. Здесь можно прочитать полную версию эксклюзивного интервью с Биволом.

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