Бивол: мне не поступали предложения от команды Бетербиева

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол заявил, что команда обладателя титулов WBC и IBF Артура Бетербиева не связывалась с его представителями относительно проведения объединительного поединка. Также спортсмен поделился мнением о поединке своего соотечественника с американцем Маркусом Брауном.

Мне тоже не поступали предложения от команды Бетербиева. Посмотрим, интересный бой (с Брауном. — NEWS.ru). Думаю, Артур должен выиграть, — сказал Бивол по окончании официальной процедуры взвешивания перед боем с Умаром Саламовым.

Поединок между Биволом и Саламовым пройдёт 11 декабря в Екатеринбурге. Для Дмитрия это будет восьмая защита титула WBA в полутяжёлом весе, вторая — пояса суперчемпиона Всемирной боксёрской ассоциации.

Схватка между Бетербиевым и Брауном состоится 17 декабря в Монреале. Россиянин постарается во второй раз защитить титул WBC и в пятый — IBF.

Ранее Бивол заявил, что сильными сторонами его оппонента Саламова являются рост и техника. При этом спортсмен также добавил, что его противник заслужил право побороться за пояс.