«Битва с одной рукой похожа на безумие»: история самого необычного бойца

29 октября на очередном турнире в Анкасвилле в клетку поднимется самый необычный боец ММА, выступающий на высоком уровне — Ник Ньюэлл. Он родился с обрубленной по локоть рукой, но с детства активно занимался спортом и сейчас не считает себя инвалидом и сражается со здоровыми бойцами высокого уровня, был чемпионом в одной из американских лиг и даже провёл достойный бой с Джастином Гейтжи. Но главная мечта 33-летнего бойца пока не сбылась. Он жаждет хоть раз подняться в октагон UFC и ради этой мечты продолжает изнурять себя тренировками. NEWS.ru рассказывает уникальную историю преодоления.

Когда надо слушать маму

Ник Ньюэлл с самого рождения привык жить с серьёзным физическим недостатком — по локоть у него отсутствует левая рука. Таких как он принято называть инвалидом с детства, но семья Ника и сам мальчишка не были согласны с этой формулировкой. Он жил полноценной жизнью обычного американского паренька. С раннего детства научился держать вещи своей укороченной рукой и управлять велосипедом, а важной частью его воспитания стал спорт и физические упражнения.

В старшей школе Ник попал в секцию борьбы и, по его словам, первая тренировка стала самым тяжёлым испытанием в его жизни. Придя домой, он заявил своей маме, которая работала медсестрой, что хочет бросить занятия, но вместо жалости и сочувствия услышал строгий голос: «Ты не должен сдаваться и бросать, — сказала она. — Я тебе этого не разрешаю». Поначалу Ник приходил в зал с тоской и чувством, которое люди испытывают перед пыткой или экзекуцией, но постепенно он стал выдерживать полноценные нагрузки, становиться сильнее, побеждать ребят с двумя руками, а главное любить то, чем он занимается.

Даже не могу представить, как сложилась бы моя жизнь, если бы мама позволила тогда уйти, — вспоминал Ньюэлл.

Но помимо мамы у парня был ещё один яркий ориентир, который не позволил ему опустить руки. Легендарный бейсболист «Нью-Йорк Янкис» Джимм Эббот, родившийся с одной рукой и проведший в MLB более 10 лет на позиции питчера был его кумиром с детства. Ник хотел подобно ему не просто заниматься спортом, чтобы чувствовать себя здоровым или быть как все, а стать одним из лучших в своём деле без скидки на врождённый порок.

В итоге ему это удалось. В школе и колледже Ньюэлл выиграл более трёхсот схваток, а его соседом по комнате стал рестлер WWE Курт Хокинс. Вместе парни смотрели шоу по профессиональному рестлингу, а сразу после него популярное реалити-шоу UFC The Ultimate Fighter. Ник сразу загорелся этим видом спорта и вскоре оказался в зале Fighting Arts Academy. Ему нравилось, что тренеры и товарищи по команде сразу видели в нём равного ученика и партнёра и тренировали точно также, как всех остальных безо всяких скидок. Единственная проблема была в том, что соперники на него по-прежнему смотрели как на инвалида и всячески избегали боёв, ведь победа в таком поединке ничего не даст в глазах спортивного сообщества, а поражение будет воспринято как позор.

Первый пояс и гонка за мечтой

В первых боях Ньюэллу доставались соперники невысокого уровня. Он легко их побеждал удушающими приёмами и даже весьма искусными болевыми, которыми на столь высоком уровне владеет не всякий боец с двумя руками, но крупные организации смотрели с опаской на приглашение необычного спортсмена.

Все люди, которые говорили «ой, он может покалечиться» были правы. Я мог покалечиться, но точно также, как и любой другой боец ММА. Но я умный и образованный парень. Я не поставлю себя в ситуацию, в которой я точно знаю, что не выдержу, — рассказывал Ньюэлл в интервью MMAJunkie.com.

В конце концов реализовать себя в ММА ему помогло несчастье. Его близкий друг и также бывший борец Эби Местре имел в смешанных единоборствах хорошие перспективы. Базирующаяся во Флориде организация XFC считалась трамплином для молодых бойцов, многие из которых попадали потом в UFC и другие крупные лиги. Они подписали Местре и имели на него большие виды, но незадолго до дебютного боя он разбился насмерть на мотоцикле. Для Ньюэлла потеря друга была серьёзной трагедией, и он хотел даже на время забыть об ММА, но тут получил предложение выступить на очередном турнире вместо Эби. Ник выиграл свой первый бой скручиванием пятки за минуту с небольшим и остался в лиге. Уже в своём четвёртом поединке он одолел полуфиналиста Гран-при Bellator Эрика Рейнольдса и впервые примерил чемпионский пояс.

Теперь он перерос некогда недоступную для себя лигу и отправился покорять третий по силе американский промоушен World Series of Fighting. После двух побед удушающими приёмами матчмейкеры организации подготовили для него самое серьёзное испытание в карьере и свели с будущей звездой ММА Джастином Гейтжи в поединке за чемпионский титул. Ньюэлл героически противостоял одному из самых жёстких ударников в лёгком весе и восемь минут выдерживал избиение в стойке, пытаясь добраться до коронных приёмом в партере. Рефери остановил бой в середине второго раунда, а Ник впервые столкнулся с оппозицией такого уровня, которую при своих физических возможностях ему было преодолеть не под силу. Он выиграл ещё пару боёв у проходных соперников и завершил карьеру в 2015 году из-за недостатка мотивации. Давать ему новый титульный бой никто не хотел, а главное мечта выступить в UFC так и оставалась нереальной из-за позиции Дэйны Уайта.

Здесь трудно биться даже с двумя руками. Позволит ли ему драться крупные атлетические комиссии штатов Невада и Калифорния? Для меня битва с одной рукой похожа на какое-то безумие, — говорил президент UFC в интервью Forbes.

Новые вызовы и пример для других

После того как Ник повесил перчатки на гвоздь, он два года даже не появлялся в зале, потому что была убита главная мечта. Но в это время он открыл жизнь для себя с другой стороны. С давней подругой Даниэль Уолш они сыграли свадьбу и у них родился сын, а сам Ник реализовал себя в качестве мотивационного оратора. Теперь он сам, как когда-то его кумир Эббот вдохновлял сотни людей с физическими недостатками жить полноценной жизнью и добиваться всего самим.

Жизнь не всегда справедлива, но люди, которые полны решимости, готовы пройти через все преграды, знают чего хотят, ставят цели и работают над их достижением. Вы можете в этом мире делать всё, что захотите, — говорил Ньюэлл.

Похоже он был столь убедителен, что и сам поверил в то, что его звезда ещё не взошла. В 2018 году он вернулся в дело и одержал очередную победу удушающим приёмом на турнире лиги LFA. А главное, наконец, заставил изменить о себе мнение Дэйны Уайта, который согласился дать ему шанс выступить на шоу «Претендент», победители которого заключают контракты с лучшей лигой мира. Самый ожидаемый бой этого шоу в Лас-Вегасе с Алексом Муньосом обернулся неудачей и очередным крушением мечты. Ньюэлл уступил в самом значимом для себя бою судейским решением, но при этом не отчаялся и решил строить свою карьеру в другом направлении.

В 2019 году он подписал контракт с Bellator на один бой и для продления соглашения должен был побеждать в дебютном поединке. Ник «задушил» Кори Браунинга в своих лучших традициях уже в первом раунде и остался во втором по силе промоушене мира. В ближайшую пятницу ему предстоит ещё один важный бой с крепким соперником Заком Зейном, который также безуспешно пытался попасть в UFC через шоу «Претендент». И хотя сейчас Ник говорит, что ему нравится в Bellator и он готов дальше продолжать выступать там, именно мечта об октагоне остаётся той путеводной звездой, которая ведёт его по жизни. И может быть, после очередной серии побед, Уайт снова изменит своё решение и наградит уникального бойца за его потрясающее упорство.