Битва с Драконом: средневес-каратист может побить Емельяненко в Москве

23 октября в главном событии первого турнира Bellator в России Фёдор Емельяненко проведёт один из двух прощальных поединков. Вместе с ним на «ВТБ Арене» в Москве выступят его ученики из Fedor Team и другие ведущие российские бойцы Bellator. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Bellator, главной кандидатурой в соперники Фёдора является бразильский средневес японского происхождения Лиото Мачида, владевший поясом чемпиона UFC в тяжёлом весе. Расскажем подробнее, чем Дракон заслужил бой с легендой и какие у него шансы совершить сенсацию в Москве.

Посол каратэ в октагоне

После триумфа борцов и мастеров джиу-джитсу на первых турнирах UFC каратэ лишилось своего особого ореола. Люди поняли, что красивая картинка в кино и суровая бойцовская действительность — не одно и то же. Однако впоследствии каратэ заняло свою нишу в смешанных единоборствах, как и другие виды боевых искусств, и заслуга в этом принадлежит бразильскому мастеру Лиото Мачиде. Дракон — не первый успешный представитель каратэ в октагоне, но один из тех, кто не изменил его стилю: широкая стойка, разящие контратаки, молниеносная реакция и невероятные удары ногами — всё это определяло его неуязвимый стиль в конце «нулевых».

В то время бой непобеждённого бразильца с Емельяненко мог стать поединком мечты, но у обоих наступили тёмные времена. Фёдор проиграл Фабрисиу Вердуму, начав серию из трёх поражений кряду, а Мачида уступил титул соотечественнику Маурисиу Руа, после чего уже никогда не возвращался на вершину. При этом в его карьере были отдельные всплески в виде эффектных нокаутов ветеранов Рэнди Кутюра, Витора Белфорта и Чейла Соннена в их пока что последних боях в ММА.

Фёдор Емельяненко vk.com/emelianenko_fedor

Три поражения подряд — не приговор

Удары ногами и коленями, высокая скорость и сейчас остаются опасным оружием Мачиды, который с возрастом уже не столь неуязвим. Но если он и проигрывает, то только топовым бойцам. Будучи небольшим для полутяжа, он пробовал свои силы в среднем весе, где в UFC дошёл до титульного боя с Крисом Уэйдманом и проиграл его, а в Bellator уступил в близком поединке Гегарду Мусаси, но при этом неизменно выигрывал все бои у соперников не из первой десятки.

Уже в коронавирусную эпоху бразилец вернулся в полутяжёлый вес и разменял второй десяток поражений, оставаясь при этом бойцом высочайшего класса. В противостоянии с топовыми Мусаси и Филом Дэвисом он уступил лишь раздельным решением за счёт борьбы и при этом превосходил своих соперников в стойке. А с Райаном Бейдером, которого когда-то нокаутировал ударом ногой, Мачида достойно отбился все пять раундов, показав крутое для 43-летнего бойца представление.

В отличие от Емельяненко, чей пик прошёл более десяти лет назад и для которого представляют угрозу даже околотопы вроде Мэтта Митриона и джорнимены вроде Фабио Мальдонадо, Лиото сейчас остаётся бойцом уровня второго десятка в полутяжёлом или среднем весе. У бразильца нет опыта выступлений в тяжёлом дивизионе, кроме поединка с лучшим легковесом мира на тот момент Би-Джей Пенном в 2005 году. На бой в открытом весе бразилец вышел, показав на весах 102 кг, а его соперник — 87. В принципе и сейчас, разменяв пятый десяток, Дракон сохраняет ту же сухость и вряд ли окажется намного тяжелее 100 кг.

Шансы Емельяненко только в борьбе

Выбор Мачиды, конечно, менее рискованный, чем ещё недавние топы UFC Жуниор дос Сантос и Алистар Оверим, однако весьма опасный и стилистически неудобный. Для Фёдора и любого тяжеловеса скорость Лиото может оказаться убийственной. Бразилец будет готов отдать сопернику центр клетки и выжидать своего шанса. Если говорить о силе ударов с рук, то тут преимущество будет на стороне Емельяненко, однако бразилец неудобен ещё и тем, что он левша (вспомните, чем закончился размен с левшой Митрионом), а Фёдор уже не держит удар, как прежде, и может упасть от первого же жёсткого попадания соперника.

При этом у Емельяненко есть преимущество в борьбе за счёт большей массы и хорошей базы самбо и дзюдо. Несмотря на наличие чёрного пояса по джиу-джитсу, Мачида использует это боевое искусство только для защиты и всегда сталкивается с проблемами в поединках с сильными борцами. Но беда в том, что в последний раз Фёдор успешно использовал борьбу в поединке с односторонним индийским кикбоксером Жайдипом Сингхом, который в Японии исполнил роль тренировочного мешка для вернувшегося в дело Последнего Императора. Возможно, дело в том, что многочисленные травмы Емельяненко уже не позволяют ему бороться как раньше, а потому он предпочитает ввязываться в опасные размены даже с сильными ударниками.

С точки зрения матчмейкинга, более предпочтительным вариантом для Емельяненко стал бы поединок с Джошем Барнеттом или Роем Нельсоном, которые на фоне россиянина медлительны и не столь техничны в ударке. Бой с Мачидой гарантированно заставит фанатов Фёдора заправиться валидолом и трястись на протяжении каждой секунды схватки. Но ведь за то мы и полюбили его поединки.