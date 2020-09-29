Бикрёв: против меня был применён запрещённый приём, я не был в нокауте

Был запрещённый приём. Я получил удар коленом, находясь в партере. Я услышал, как судья остановил бой, сказал «стоп». Я перекрылся, закрыл руками лицо и ждал остановки боя, которая уже по факту свершилась. Вот, собственно, и всё. А уже потом как развивалась ситуация — это другой вопрос. В бою он меня не успел добить. Он попал, я качнулся, но не был потрясён. Разговоры после боя почему-то ушли вообще в другую область: было ли колено на полу или не было. Остановка боя точно была, я её слышал, поединок был прерван. Почему-то это все забыли, — сказал Бикрёв.