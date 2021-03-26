Бибулатов победил бразильца Жубилеу, стал чемпионом АСА в наилегчайшем весе

https://static.news.ru/photo/e62c810c-8e75-11eb-8c19-96000091f725_660.jpg Магомед Бибулатов Фото: Reinaldo Reginato/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В главном поединке вечера на турнире АСА 120 в Санкт-Петербурге россиянин Магомед Бибулатов (18-2) победил по очкам бразильца Даниэля Оливейру (28-7-1) по прозвищу Жубилеу и стал чемпионом АСА в наилегчайшем весе.

Бибулатов сразу захватил инициативу в клетке, однако бразилец опасно контратаковал. Россиянин ответил тейкдауном, контролировал соперника до конца первого раунда и ударами локтями доставил немало проблем. Во втором раунде уже Оливейра захватил инициативу в борьбе, но концовку раунда за счёт нескольких успешных комбинаций забрал Магомед. Претендент и дальше легко уходил от атак соперника, обрабатывал его корпус и старался наносить максимум ударов на ближней дистанции, а затем снова провёл тейкдаун.

В чемпионских раундах поединок изобиловал борьбой и клинчем, где Бибулатов получил сильное рассечение под глазом. Оливейра воспрянул духом и в заключительном раунде даже потряс Бибулатова, сначала помчался его добивать, а затем попытался перевести бой в партер. Жубилеу однозначно забрал концовку, но этого оказалось недостаточно для судейского решения в свою пользу. По итогам пяти раундов все судьи отдали победу Бибулатову со счётом 49:46.

Как сообщал NEWS.ru, в соглавном бою вечера турнира АСА 120 в Санкт-Петербурге россиянин Магомедрасул Хасбулаев победил удушением в четвёртом раунде бразильца Фелипе Фроэса и стал чемпионом АСА в полулёгком весе.