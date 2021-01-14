Биатлонистка Павлова рассказала о травме запястья и ошибках в стрельбе

Российская биатлонистка Евгения Павлова, занявшая 43-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе, прокомментировала свои проблемы со стрельбой и рассказала о травме запястья.
Мы поговорили с тренером по поводу моей неудачной стрельбы в предыдущих гонках, посмотрели, почему были промахи, разобрали ошибки и двигаемся дальше. У меня была травма запястья, было задето сухожилие. Мы его лечим, пытаемся эту травму убрать. Не сказала бы, что она меня очень беспокоит, но при сильных нагрузках может поднывать. Будем дальше смотреть, лечиться и восстанавливаться, — рассказала Павлова NEWS.ru.
Как сообщал NEWS.ru, норвежская биатлонистка Тирилль Экхофф одержала третью подряд победу на Кубке мира в Оберхофе. Россиянки выступили в гонке неудачно. Лучший результат показала Ульяна Кайшева, финишировавшая на 19-м месте.