Биатлонистка Павлова рассказала о травме запястья и ошибках в стрельбе

Мы поговорили с тренером по поводу моей неудачной стрельбы в предыдущих гонках, посмотрели, почему были промахи, разобрали ошибки и двигаемся дальше. У меня была травма запястья, было задето сухожилие. Мы его лечим, пытаемся эту травму убрать. Не сказала бы, что она меня очень беспокоит, но при сильных нагрузках может поднывать. Будем дальше смотреть, лечиться и восстанавливаться, — рассказала Павлова NEWS.ru.