Биатлонистка Гореева заняла второе место на Кубке IBU

https://static.news.ru/photo/4b83bc8e-81ae-11eb-895f-96000091f725_660.jpg Анастасия Гореева Фото: rusbiathlon.ru

Перспективная российская биатлонистка Анастасия Гореева заняла второе место в укороченной индивидуальной гонке на заключительном этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Россиянка с тремя промахами показала лучший ход на дистанции.

Победительницей благодаря чистой стрельбе стала немка Ванесса Фойгт, преодолевшая дистанцию 12,5 км за 36.21,8 секунды. Гореева уступила победительнице 12,1 секунды. Замкнула тройку лучших француженка Софи Шово (3 промаха, +53,5 секунды).

Для Гореевой это второй в сезоне подиум на Кубке IBU. Ранее она также становилась второй в гонке преследования в Осрблье.

Как писал NEWS.ru, президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил, с чем связан иск организации в Арбитражный суд Москвы к её бывшему главе Владимиру Драчёву.