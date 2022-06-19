Вечером 18 июня в Москве завершился турнир кулачных боев TOP DOG: Prospect 5, в рамках которого больше десятка бойцов сошлись на ринге, чтобы помериться силами и доказать свою крутизну.
В кадре значились встречи Марка Цитцера и Николая (Ebosher) Терехова, Александра (Король Улиц) Абрамова и Дениса (Отморозок) Пилипчука, а главным событием должен был стать бой между основателем лиги TOP DOG FC Данилом (Регбист) Алеевым и Святославом Коваленко, отмененный из-за перевеса последнего. Тем не менее зрителям было на что посмотреть.
Как мужики выбивали друг из друга душу — в фоторепортаже NEWS.ru.
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Вячеслав Буддист Асалханов (слева) против Владислава Палача Суркова (справа) в турнире кулачных боев TOP DOG: Prospect 5
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Вячеслав Буддист Асалханов (слева) против Владислава Палача Суркова (справа) в турнире кулачных боев TOP DOG: Prospect 5
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Михаил Лункин (слева) против Давида Пулемёта Оганесяна (справа) в турнире кулачных боев TOP DOG: Prospect 5
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Михаил Лункин (слева) против Давида Пулемёта Оганесяна (справа) в турнире кулачных боев TOP DOG: Prospect 5
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Михаил Лункин против Давида Пулемёта Оганесяна в турнире кулачных боев TOP DOG: Prospect 5
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Михаил Лункин (слева) против Давида Пулемёта Оганесяна (справа) в турнире кулачных боев TOP DOG: Prospect 5
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Магомедамин Non stop Пирбудаков (слева) против Наиля Гвоздя Ишкиняева (справа) в турнире кулачных боев TOP DOG: Prospect 5
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Магомедамин Non stop Пирбудаков (слева) против Наиля Гвоздя Ишкиняева (справа) в турнире кулачных боев TOP DOG: Prospect 5
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Магомедамин Non stop Пирбудаков (слева) против Наиля Гвоздя Ишкиняева (справа) в турнире кулачных боев TOP DOG: Prospect 5
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Эдуард Багратунян (слева) против Виталия Деревягина (справа) в турнире кулачных боев TOP DOG: Prospect 5
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Эдуард Багратунян (слева) против Виталия Деревягина (справа) в турнире кулачных боев TOP DOG: Prospect 5
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Эдуард Багратунян (справа) против Виталия Деревягина (слева) в турнире кулачных боев TOP DOG: Prospect 5
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Константин Кастет Костин (справа) против Игоря Имеля Ионова (слева) в турнире кулачных боев TOP DOG: Prospect 5
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Константин Кастет Костин (справа) против Игоря Имеля Ионова (слева) в турнире кулачных боев TOP DOG: Prospect 5
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Константин Кастет Костин (справа) против Игоря Имеля Ионова (слева) в турнире кулачных боев TOP DOG: Prospect 5
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Владислав Мажор Соболев (слева) против Дмитрия Креста Коробова (справа) в турнире кулачных боев TOP DOG: Prospect 5
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Владислав Мажор Соболев (слева) против Дмитрия Креста Коробова (справа) в турнире кулачных боев TOP DOG: Prospect 5
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Владислав Мажор Соболев (слева) против Дмитрия Креста Коробова (справа) в турнире кулачных боев TOP DOG: Prospect 5
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Шаген Vayreni Когян (справа) против Матвея Южного Тикиджиева (слева) в турнире кулачных боев TOP DOG: Prospect 5
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Шаген Vayreni Когян (справа) против Матвея Южного Тикиджиева (слева) в турнире кулачных боев TOP DOG: Prospect 5
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Шаген Vayreni Когян (справа) против Матвея Южного Тикиджиева (слева) в турнире кулачных боев TOP DOG: Prospect 5
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Шаген Vayreni Когян (справа) против Матвея Южного Тикиджиева (слева) в турнире кулачных боев TOP DOG: Prospect 5