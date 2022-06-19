Без мейн-ивента, но все равно жестко: кадры с TOP DOG: Prospect 5

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Вячеслав Буддист Асалханов (слева) против Владислава Палача Суркова (справа) в турнире кулачных боев TOP DOG: Prospect 5

Вечером 18 июня в Москве завершился турнир кулачных боев TOP DOG: Prospect 5, в рамках которого больше десятка бойцов сошлись на ринге, чтобы помериться силами и доказать свою крутизну.

В кадре значились встречи Марка Цитцера и Николая (Ebosher) Терехова, Александра (Король Улиц) Абрамова и Дениса (Отморозок) Пилипчука, а главным событием должен был стать бой между основателем лиги TOP DOG FC Данилом (Регбист) Алеевым и Святославом Коваленко, отмененный из-за перевеса последнего. Тем не менее зрителям было на что посмотреть.

Как мужики выбивали друг из друга душу — в фоторепортаже NEWS.ru.