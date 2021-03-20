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Артур Бетербиев и Адам Дайнес
Единоборства

Бетербиев защитил титулы чемпиона в бою с Дайнесом: фото

09:00, 21 марта 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве состоялся бой между российским боксёром Артуром Бетербиевым и немцем Адамом Дайнесом. Россиянин одержал победу техническим нокаутом и защитил титулы чемпиона. Но поединок оказался непростым из-за выносливости немецкого боксёра. Теперь обладателю поясов WBC и IBF предстоит схватка с другим россиянином Дмитрием Биволом.

Также в этот вечер Александр Беспутин победил Виктора Плотникова во втором раунде из-за того, что украинец отказался продолжать поединок.

Как прошли напряжённые бои — в галерее NEWS.ru.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Павел Силягин

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Азизбек Абдугафуров

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Павел Силягин и Азизбек Абдугафуров

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Павел Силягин и Азизбек Абдугафуров

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Беспутин и Виктор Плотников

besputin_official/instagram.com

Артур Бетербиев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артур Бетербиев и Адам Дайнес

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артур Бетербиев и Адам Дайнес

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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