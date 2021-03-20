Бетербиев защитил титулы чемпиона в бою с Дайнесом: фото

В Москве состоялся бой между российским боксёром Артуром Бетербиевым и немцем Адамом Дайнесом. Россиянин одержал победу техническим нокаутом и защитил титулы чемпиона. Но поединок оказался непростым из-за выносливости немецкого боксёра. Теперь обладателю поясов WBC и IBF предстоит схватка с другим россиянином Дмитрием Биволом.
Также в этот вечер Александр Беспутин победил Виктора Плотникова во втором раунде из-за того, что украинец отказался продолжать поединок.
Как прошли напряжённые бои — в галерее NEWS.ru.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Павел Силягин
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Азизбек Абдугафуров
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Павел Силягин и Азизбек Абдугафуров
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Павел Силягин и Азизбек Абдугафуров
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Александр Беспутин и Виктор Плотников
besputin_official/instagram.com
Артур Бетербиев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Артур Бетербиев и Адам Дайнес
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Артур Бетербиев и Адам Дайнес
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru