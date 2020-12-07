Бетербиев считает, что UFC боится выставлять Нурмагомедова против Сен-Пьера

https://static.news.ru/photo/fac4d2a8-38b8-11eb-b113-fa163e074e61_660.jpg Артур Бетербиев Фото: arturbeterbiev/instagram.com

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев объяснил, почему поединок Хабиба Нурмагомедова и Жоржа Сен-Пьера не состоялся.

У Сен-Пьера был спортивный интерес подраться с Хабибом, потому что он уже был чемпионом в двух весах. Но он говорит, что UFC ему не даёт этот бой, потому что есть большой риск, что Хабиб проиграет и он снова завяжет. UFC боится поражения Хабиба, потому что он на пике популярности, — сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу «Руки выше».

Также боец отметил, что 39-летний Сен-Пьер поддерживает хорошую форму, но в случае победы над ним Хабиб не получит дивидендов, так как все скажут, что он побил старика.

Как писал NEWS.ru, бывший непобеждённый абсолютный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер объявил о выставочном поединке с YouTube-блогером Логаном Полом.