16+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Бетербиев считает, что UFC боится выставлять Нурмагомедова против Сен-Пьера

21:16, 07 декабря 2020
Артур Бетербиев Артур Бетербиев Фото: arturbeterbiev/instagram.com

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев объяснил, почему поединок Хабиба Нурмагомедова и Жоржа Сен-Пьера не состоялся.

У Сен-Пьера был спортивный интерес подраться с Хабибом, потому что он уже был чемпионом в двух весах. Но он говорит, что UFC ему не даёт этот бой, потому что есть большой риск, что Хабиб проиграет и он снова завяжет. UFC боится поражения Хабиба, потому что он на пике популярности, — сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу «Руки выше».

Также боец отметил, что 39-летний Сен-Пьер поддерживает хорошую форму, но в случае победы над ним Хабиб не получит дивидендов, так как все скажут, что он побил старика.

Как писал NEWS.ru, бывший непобеждённый абсолютный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер объявил о выставочном поединке с YouTube-блогером Логаном Полом.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео