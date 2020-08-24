Бетербиев проведёт титульный бой в Москве со зрителями

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе российский боксёр Артур Бетербиев проведёт следующий бой 9 октября в Москве. Изначально его соперником должен был стать китаец Мэн Фаньлун, однако сейчас он может поменяться.
Мы хотим провести шоу с болельщиками, ведь в столице уже разрешено проведение массовых мероприятий при ограниченном количестве зрителей. Будем следить за ситуацией. И сейчас идут переговоры по арене, пока нет конкретики, — приводит слова генерального секретаря Федерации бокса России пресс-служба организации.
Кроме того 11 сентября Федерация бокса России планирует турнир в Химках, на котором выступит сильнейший российский средневес Фёдор Чудинов и дебютирует в профессиональном боксе известный боец ММА Сергей Харитонов.
Как писал NEWS.ru, российский боксёр Александр Поветкин может провести бой с украинцем Александром Усиком, если не договорится о реванше с Диллианом Уайтом.
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