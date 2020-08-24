Бетербиев проведёт титульный бой в Москве со зрителями

https://static.news.ru/photo/47db228a-e617-11ea-af1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/arturbeterbiev

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе российский боксёр Артур Бетербиев проведёт следующий бой 9 октября в Москве. Изначально его соперником должен был стать китаец Мэн Фаньлун, однако сейчас он может поменяться.

Мы хотим провести шоу с болельщиками, ведь в столице уже разрешено проведение массовых мероприятий при ограниченном количестве зрителей. Будем следить за ситуацией. И сейчас идут переговоры по арене, пока нет конкретики, — приводит слова генерального секретаря Федерации бокса России пресс-служба организации.

Кроме того 11 сентября Федерация бокса России планирует турнир в Химках, на котором выступит сильнейший российский средневес Фёдор Чудинов и дебютирует в профессиональном боксе известный боец ММА Сергей Харитонов.

Как писал NEWS.ru, российский боксёр Александр Поветкин может провести бой с украинцем Александром Усиком, если не договорится о реванше с Диллианом Уайтом.