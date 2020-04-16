Боксёр Бетербиев назвал трёх самых желанных соперников

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе, российский боксёр Артур Бетербиев назвал трёх самых желанных соперников в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.
Назвать трёх соперников, с которыми хотел бы встретиться? С Александром Усиком, Канело и объединительный бой за четыре пояса в моём весе. Без разницы с кем, — рассказал Бетербиев в прямом эфире в Instagram Федерации бокса России.
Также боксёр отметил, что уже не хочет драться с Сергеем Ковалёвым, так как у того нет чемпионского пояса, а его задача — объединение поясов в полутяжёлом весе.
Как писал NEWS.ru, Тони Фергюсон и Джастин Гейтжи согласились выступить на турнире UFC 249, который пройдёт 9 мая.
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