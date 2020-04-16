Боксёр Бетербиев назвал трёх самых желанных соперников

https://static.news.ru/photo/1ab01d0c-7fc8-11ea-bea7-fa163e074e61_660.jpg Артур Бетербиев Фото: arturbeterbiev/instagram.com

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе, российский боксёр Артур Бетербиев назвал трёх самых желанных соперников в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.

Назвать трёх соперников, с которыми хотел бы встретиться? С Александром Усиком, Канело и объединительный бой за четыре пояса в моём весе. Без разницы с кем, — рассказал Бетербиев в прямом эфире в Instagram Федерации бокса России.

Также боксёр отметил, что уже не хочет драться с Сергеем Ковалёвым, так как у того нет чемпионского пояса, а его задача — объединение поясов в полутяжёлом весе.

Как писал NEWS.ru, Тони Фергюсон и Джастин Гейтжи согласились выступить на турнире UFC 249, который пройдёт 9 мая.