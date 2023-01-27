Бетербиев и Ярд провели взвешивание и дуэль взглядов перед боем Артур Бетербиев и Энтони Ярд провели взвешивание и дуэль взглядов перед боем

Фото: Graham Hughes/Keystone Press Agency/Global Look Press

Артур Бетербиев

В Лондоне прошла битва взглядов между российским боксером, чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом. Бой пройдет на стадионе «Уэмбли» 28 января.

Соперники также провели процедуру взвешивания. Оба уложились в лимит полутяжелого дивизиона. Вес россиянина составил 79,2 кг, вес британца — 79 кг.

На кону буду стоять пояса, принадлежщие россиянину.

В активе 38-летнего уроженца Хасавюрта 18 побед в 18 боях (все — нокаутом). Ярд выиграл 23 поединка (22 — нокаутом) и два раза проиграл, в том числе в 2019 году Сергею Ковалеву, нокаутом в 11-м раунде.

25 января тренер Геннадий Машьянов в эксклюзивном интервью NEWS.ru поделился ожиданиями от боя Бетербиева с Ярдом, а также рассказал историю, как хотел отчислить Бетербиева из сборной России из-за неспортивного поведения.

7 января сообщалось, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов принял решение окончательно уйти из индустрии смешанных единоборств (ММА).