Беспощадный русский: ломал ноги, выдавливал глаза и обманул легенду UFC

26 лет назад на турнире в Москве, где приняли участие сразу 32 бойца, в борьбе за приз в $10 тысяч дебютировал один из ярчайших российских спортсменов на заре смешанных единоборств Михаил Илюхин. Его карьера была сложной и противоречивой. С одной стороны, он показал всю красоту отечественной школы самбо, во многих поединках демонстрировал силу русского духа, волю к победе и помог адаптироваться к ММА юному Фёдору Емельяненко. В то же время стремление победить любой ценой порой его захлёстывало и заставляло нарушать правила, обманывать и применять грязные приёмы, за которые ММА в то время называли «боями без правил».

Король болевых на ноги

До дебюта в ММА в возрасте 28 лет Илюхин был успешным самбистом. Он побеждал на чемпионате России, стал призёром чемпионата мира и получил звание мастера спорта международного класса. Невысокий (всего 175 см) и лёгкий для тяжеловеса (95–97 кг) боец не стеснялся выходить против более крупных соперников и многих из них побеждал. В нынешние времена техника Илюхина, у которого не было хороших навыков для боя в стойке, показалась бы устаревшей. Но в то время, когда защищаться от борьбы и болевых приёмов умели единицы, он казался монстром.

Бой Михаила Илюхина против Куинтона Джексона Кадр из видео/Olexxus

Так, на дебютном турнире в Москве, который проводил каскадёр Александр Иншаков в формате Гран-при на манер UFC, Илюхин выиграл четыре боя подряд скручиванием пятки. При этом все соперники сдавались за минуту, так как не знали, как противостоять этому приёму. Лишь оппонент по финалу Виктор Ерохин смог продержаться почти четыре минуты, пока не сдался от удушения из-за спины. Если в однодневных турнирах UFC в то время участвовали лишь восемь бойцов, то российские организаторы выставляли 32 участника при отсутствии временного лимита и ограничений в приёмах. Выиграть второй турнир подряд в ноябре 2005-го Илюхину помешал огромный бразилец Рикарду Морайс по прозвищу Мутант, которого впоследствии Фёдор Емельяненко вырубил за 15 секунд.

Благодаря протекции тульского земляка Магомедхана Гамзатханова по прозвищу Волк Хан Илюхин оказался в японской организации RINGS, где также успел навести шороху, дойдя до финала Гран-при-1997. В то время он считался одним из сильнейших грепплеров, а его коронных болевых на ноги боялись абсолютно все соперники. Однако далеко не всегда Михаил был образцом джентльменства в ринге, что тоже в какой-то степени было олицетворением эпохи «боёв без правил».

Победить любой ценой

Стремление к победам любой ценой Илюхин продемонстрировал на втором московском турнире. В четвертьфинале его соперником стал молодой украинский кикбоксер, будущая звезда PRIDE Игорь Вовчанчин. Илюхин без труда перевёл бой в партер, но дальше юный соперник легко выдерживал все его попытки болевых и удушающих приёмов. Тут Михаил и решил применить нестандартный трюк — во время контроля соперника сверху надавил подбородком в глазницу Вовчанчина. В UFC такие грязные приёмы наряду с заламыванием пальцев, укусами и ударами в пах были запрещены с самого начала, но российские судьи не увидели в этом ничего запрещённого. Сам Илюхин потом рассказывал в интервью, что соперника он задушил, хотя сохранились видеозаписи.

Запись полуфинального поединка с его спарринг-партнёром Ахмедом Сагидгусеновым была удалена ввиду откровенно слабой актёрской игры участников того спектакля. Илюхин провёл один из самых быстрых приёмов в истории ММА. За пять секунд Сагидгусенов успел упасть на спину, лечь пластом и отдать ногу товарищу на коронное защемление пятки. Заодно он позволил Михаилу сэкономить силы перед финалом. Впрочем, с Морайсом это не помогло: гигант просто избил Илюхина, как и предыдущих соперников.

Вторая спорная победа в карьере россиянина стала, пожалуй, главным успехом в его карьере. В 1999 году в первом раунде Гран-при RINGS он поймал на «кимуру» легендарного чемпиона UFC Рэнди Кутюра, но там не обошлось без хитрости. Когда лежавший снизу Илюхин захватил руку соперника, попытка узла локтя не представляла для американца угрозы, а в борьбе бойцы выползли за канаты ринга. Судья возобновил схватку в центре ринга, но Илюхин к тому времени успел зафиксировать гард на корпусе соперника и начал проводить «кимуру» ещё до сигнала рефери о возобновлении схватки. Не ожидавший такого поворота событий Кутюр постучал от боли, а потом безуспешно пытался опротестовать исход боя.

Наконец, прощальный поединок Илюхина в ММА закончился таким скандалом, которому позавидовали бы даже некоторые горячие кавказские парни, устраивающие массовые драки на турнирах по единоборствам. Во время схватки в партере соперник Михаила литовец Йорданас Поскайтис нанёс ему запрещённый удар. Рефери остановил бой, но россиянин вместо того, чтобы дождаться наказания соперника и возобновления поединка, с остервенением набросился на литовца. Михаил принялся бить его руками и ногами, пока рефери вместе с помощниками не угомонили россиянина. Однако вместо заслуженной дисквалификации Илюхин получил лишь жёлтую карточку и продолжил поединок как ни в чём не бывало. Когда во втором раунде его соперник сдался от болевого на ногу, Михаил держал захват до тех пор, пока рефери силой не оттащил его от соперника.

Как Илюхин Фёдора проверял

Михаил Илюхин Кадр из видео/Михаил Илюхин

Перед дебютом в RINGS 24-летний Фёдор Емельяненко проходил сборы в Туле в команде Волка Хана и Илюхина. Ветераны ММА решили устроить салаге хорошую проверку, однако Емельяненко если и уступал в борьбе Илюхину, то совсем немного. В одном из клинчей Михаил ударил Фёдора коленом в солнечное сплетение и сбил дыхалку. Сначала он извинился и сказал, что сделал это не специально, но потом признался, что это было частью проверки бойца. Когда напряжённые спарринги закончились, Волк Хан громко произнёс: «Будущий чемпион! Пускай к нам приезжает, будем вместе тренироваться».

Опыт Илюхина и Волка Хана помог будущему Последнему Императору понять специфику смешанных единоборств и уже в скором времени стать чемпионом RINGS и PRIDE. В нулевые, когда Михаил подошёл к 40-летнему рубежу, ему было уже сложно конкурировать с сильными молодыми и универсальными бойцами из-за пробелов в ударной технике. Он по-прежнему побеждал японских середняков и был опасен для многих соперников, но после дебюта в PRIDE и жёсткого избиения Квинтоном Джексоном стало ясно, что его карьера близка к завершению.

Бойцы нового поколения должны понимать, что именно Илюхин, Волк Хан и Олег Тактаров первыми вывели ММА в России на высокий мировой уровень, чем способствовали становлению российской школы и будущим успехам отечественных спортсменов.