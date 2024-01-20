«Бешенство и столбняк»: хирург о последствиях нападения собаки для Дацика Хирург Умнов: Дацик может вернуться к боям через год после нападения собаки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Дацик

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик после нападения собаки сможет вернуться к боям примерно через год, предположил в беседе с NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. По его словам, спортсмену также нужно пройти профилактику от бешенства и столбняка.

Обязательно, на всякий пожарный, надо пройти профилактику от бешенства. И еще на всякий случай профилактику от столбняка, так как в рану могла попасть грязь, содержащая данный патоген. И курс профилактической антибактериальной терапии необходим, — отметил специалист.

По мнению хирурга, судя по фото, больше всего у Дацика повреждены кожа с подкожно-жировой клетчаткой.

Мышцы по большей части остались целы. Скорее всего, после проведения хирургической обработки раны и наложения швов, Дацик через год сможет шевелить кистью. Срок заживления ран будет длительным — минимум четыре недели. Думаю, через год Дацик сможет вернуться к единоборствам и продолжить карьеру, — констатировал он.

Ранее Дацик опроверг сообщения СМИ о том, что он получил ранение в ходе СВО. По словам бойца, на самом деле дома его травмировала собака, — американский буль.