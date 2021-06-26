Бельтран победил Шумейкера и сохранил пояс BKFC в тяжёлом весе

В Майами завершился турнир по боксу на голых кулаках BKFC 18, в главном бою которого американец Джоуи Бельтран победил по очкам соотечественника Сэма Шумейкера и защитил титул чемпиона организации в тяжёлом весе.

Бельтран в первом же размене пропустил несколько ударов и получил рассечение под глазом, а затем оказался потрясён атакой соперника и был вынужден спасаться в клинче. Второй раунд чемпион провёл ощутимо активнее, а Шумейкер взял паузу и действовал на контратаках. Третью двухминутку Бельтран также забрал в свой актив за счёт напора в клинче и ударов с ближней дистанции, а его соперник ощутимо устал уже к середине боя.

Бельтран и дальше шёл вперёд и зажимал соперника к канатам, периодически ввязываясь в непродолжительные размены ударами, в которых он был точнее и разнообразнее. В решающем раунде Шумейкеру нужно было рисковать, чтобы добыть победу, но он продолжил боксировать в оборонительной манере, а Бельтран, напротив, активизировался в концовке боя. По итогам пяти раундов судьи отдали победу Бельтрану со счётом 49:46 (двое) и 48:47.

Как сообщалось ранее, на турнире по кулачным боям BKFC 18 экс-чемпион Bellator кубинец Эктор Ломбард победил техническим нокаутом в четвёртом раунде и стал чемпионом организации в полутяжёлом весе.