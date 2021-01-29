Батыргазиев нокаутировал южноафриканца на турнире в Москве

https://static.news.ru/photo/119974c4-6263-11eb-97d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/alba_boxing

В главном поединке вечера бокса в Москве, организованного Федерацией бокса России, в полулёгком весе россиянин Альберт Батыргазиев (3-0, 3 КО) победил техническим нокаутом в восьмом раунде южноафриканца Сибусисо Зинганге (14-3-3, 4 КО).

Батыргазиев захватил инициативу с первого раунда, постоянно терзал соперника джебом и прижимал к канатам. К середине боя удары Батыргазиева стали всё более жёсткими, при этом россиянин обрабатывал и корпус соперника.

В седьмом раунде после очередной серии ударов южноафриканец даже закачался, но остался на ногах, а вскоре оказался в нокдауне после пропущенного удара по корпусу. Батыргазиев начал добивать соперника, зажал его в угол, после чего было выброшено полотенце.

Как сообщал NEWS.ru, в Сингапуре завершился очередной турнир азиатской лиги ONE. В главном бою вечера российский тяжеловес Абдулбасир Вагабов проиграл техническим нокаутом во втором раунде итальянцу Мауро Черилли.