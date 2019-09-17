https://static.news.ru/photo/55de5858-d960-11e9-bf10-fa163e074e61_660.jpg Василий Вакуленко Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) станет ведущим программы «Не о боях», которая выйдет 18 сентября на телеканале «Матч! Боец».

Гостем музыканта станет один из самых универсальных бойцов России в первом среднем весе кикбоксер Хаял «Халк» Джаниев, сообщает пресс-служба телеканала.

Сам Баста на протяжении шести лет занимался дзюдо, и его можно увидеть на топовых турнирах UFC. Кроме того, бойцы выбирают его произведения в качестве музыкального сопровождения при выходе на поединок.

Ранее сообщалось, что Вакуленко стал организатором проекта по возрождению ростовского футбольного клуба СКА, писал News.ru.