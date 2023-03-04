Балогун устроили: россиянин Мурат Гассиев подрался за армянский паспорт Экс-чемпион мира победил соперника, с которым было неловко выходить на ринг

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Российский боксёр Мурат Гассиев в рамках шоу «Бойцовского клуба РЕН-ТВ» во втором раунде нокаутировал американца Майка Балогуна. NEWS.ru рассказывает о первом поединке бывшего обладателя титулов WBA и IBF в первом тяжелом весе после получения армянского паспорта.

С одного удара

Даже поверхностно знакомые с боксом болельщики понимали, что Майк Балогун не окажет достойной конкуренции Мурату Гассиеву. Бывший игрок в американский футбол не имел опыта встреч с сильными соперниками, одержав 20 побед в рамках полуподвальных шоу. До встречи с Муратом в интернете не было ни одного поединка Балогуна, записанного на хорошую камеру в телевизионном качестве.

К тому же американцу уже исполнилось 39 лет. В таком возрасте спортивные амбиции уходят на второй план перед желанием хорошо заработать. В случае, Балогуна — впервые заработать. В первом раунде Майк ответственно играл роль совершенно противоположную жертвенному агнцу. Он перемещался вдоль канатов, стараясь держать Гассиева на передней руке и изредка проверяя прочность соперника левым прямым. Мурат в ответ не делал ничего. То есть совсем ничего! Словно забыл, что бой уже стартовал.

Однако в углу Гассиева царило ледяное спокойствие. В перерыве никто не вносил коррективы. В штабе осетинского боксёра понимали, что бой закончится в тот момент, в который Мурат сочтёт нужным, а американский ветеран не сможет убегать все десять раундов.

Первое же попадание Мурата оказалось последним в поединке. Вплоть до счета рефери «десять» Балогун искал капу на полу, не пытаясь подняться на ноги. К чему тщетные попытки победить?

Гражданин Армении

Победа над Балогуном стала первой для Гассиева после получения армянского паспорта. Кстати, сам бой прошел в Ереване. Организаторы с удовольствием разместили по всему рингу рекламу российских компаний, но оговорились, что под флагом России выходить никак нельзя.

Предлогом стала рекомендация Европейского боксёрского союза (EBU), который грозился применить санкции к принимающей стороне в случае невыполнения требований. Правда, EBU не проводит чемпионатов мира, Европы или других крупных соревнований, а титул чемпиона EBU котируется ниже чемпиона московского цирка. Однако предлог хороший и армяне попросить заклеить изолентой, «позорящие» спорт российские триколоры на экипировке Гассиева и его команды. Осетинский флаг разрешили оставить.

Однако из солидарности с россиянами новый гражданин Армении заклеил оба флага. При этом инфографика осталась без изменений, и в ней знамя России присутствовало чуть ли не в каждом втором кадре. Флага Армении не было вовсе.

Нужны перемены

Тренер осетинского боксёра Виталий Сланов в последнее время открыто говорил, что в развитии Мурата как боксёра «прогресса нет, а время идёт». Судя по тому, что ни бокс Гассиева, ни уровень оппозиции за пять лет не поменялись ни на йоту, изменения нужны были именно в гражданстве.

Усик, мы идём за тобой — слова, которые писали болельщики Мурата в комментариях после победы.

Очевидно, что армянский паспорт — это то, что позволит Гассиеву выйти на новый уровень. И теперь к нему выстроится очередь из именитых боксёров. Осторожно, это был сарказм.

Конечно, никакого Александра Усика, Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа или Деонтея Уайлдера на горизонте не видно. Да и вряд ли кто-то из топ-20 рейтинга Boxrec согласится на бой (с Муратом), который ему ничего не даст.

На данный момент Гассиев отсутствует в рейтингах топ-10 всех ведущих боксёрских ассоциаций. И причины этому отнюдь не санкции, примененные к России, а работа самого боксёра и его команды. Они в принципе не заинтересованы в повышении оппозиции. Ведь всегда найдется новый «Балогун».