Бахрейн занял третье место на «Мемориале Харлампиева» по боевому самбо

https://static.news.ru/photo/0da820a6-4371-11eb-8f50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские самбисты завоевали 22 золотых, четыре серебряные и 16 бронзовых наград на Кубке мира «Мемориал А. Харлампиева» в Москве, выиграв общекомандные зачёты. Спортсмены состязались в 27 весовых категориях в мужском, женском и боевом самбо.

Второе место у мужчин в общекомандном зачёте заняла сборная Узбекистана, бронза — у сборной Киргизии. У женщин на втором месте расположилась Румыния, на третьем — Белоруссия.

В боевом самбо на втором месте в общекомандном зачёте Узбекистан, на третьем — сборная Бахрейна.

Несмотря на отсутствие зрителей, любители самбо могли наблюдать за поединками с помощью онлайн-трансляций из любого уголка мира, что сделало «Мемориал Харлампиева» по-настоящему международным. Хочу поблагодарить спортсменов, судей, организаторов и нашего генерального партнёра — компанию «Роснефть», — сказал после президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков, подводя итоги турнира.

Он добавил, что, к сожалению, это один из немногих крупных международных турниров, которые удалось провести в этом году из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мире по самбо в сербском городе Нови-Сад Сейду Нжи Мулу стал первым в истории чемпионом мира из Африки по боевому самбо. В интервью NEWS.ru Сейду рассказал, почему выбрал именно этот вид спорта, какой путь преодолел, чтобы оказаться на мировом первенстве, а также заявил, что готов превзойти своего знаменитого соотечественника в мире смешанных единоборств (ММА).