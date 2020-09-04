Боец Багов сообщил, что турнир АСА 110 станет его последним

Российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион Absolute Championship Berkut (ACB) в лёгком весе Али Багов поделился ожиданиями от предстоящего поединка за вакантный титул чемпиона Absolute Championship Akhmat (АСА) в полусреднем весе.
Чувствую себя хорошо, ничего не изменил, всё как обычно. Тренировались в одном месте, потому что у нас есть хорошие спарринг-партнёры, не было необходимости что-то менять. Да, это последний бой с АСА по контракту, — сказал Багов журналистам на пресс-конференции.
Турнир АСА 110 состоится 5 сентября в Москве. Начало — в 17:00 по московскому времени. Поединок между Абдулаевым и Баговым является главным в предстоящем турнире за чемпионский титул полусредневесов.
Ранее российский боец смешанных единоборств Мурад Абдулаев сообщил, что его недооценивают. По его словам, в последнее время все ставки на стороне его оппонентов, писал NEWS.ru.
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