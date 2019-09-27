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Чемпион Absolute Championship Akhmat Али Багов победил болевым на руку «кимура» Хусейна Халиева и отстоял свой титул в главном бою вечера прошедшего в Москве турнира АСА 99.

После равной первой пятиминутки Багов захватил инициативу за счёт лучшей борцовской подготовки. Он переводил поединок в партер, где контролировал соперника и угрожал удушающими и болевыми приёмами. В четвёртом раунде он вынудил соперника сдаться после обратного узла локтя «кимура».

Как сообщал News.ru, Юнус Евлоев отстоял титул чемпиона ACA в наилегчайшем весе, победив по очкам таджика Азата Гафорова.