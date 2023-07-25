«Ажиотаж будет сумасшедший»: Гаджиев о боях Махачева, Емельяненко и Маска Глава AMC Fight Nights дал большое интервью на актуальные темы в смешанных единоборствах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в интервью NEWS.ru рассказал об участниках группового избиения бойца Расула Мирзаева, оценил возможности Илона Маска и Марка Цукерберга в единоборствах, отметил реабилитацию Александра Емельяненко и назвал фамилии будущих звезд российских ММА.

В декабре 2016-го года российского бойца ММА Расула Мирзаева жестоко избили в его квартире. Злоумышленники выложили в Сеть видео окровавленного спортсмена, который находился в полубессознательном состоянии. На прошлой неделе блогер Камиль Аллахвердиев признался, что именно он был инициатором тех событий. Причиной избиения Мирзаева он назвал конфликт в ночном клубе. Чуть позже он раскритиковал Камила Гаджиева, который тогда считался близким другом Расула.

«Аллахвердиев — проходимец»

— Камил, накануне вы говорили, что Аллахвердиев прав про Мирзаева на 90%. Но в среду вы выложили запись телефонного разговора, в котором Аллахвердиев спорил с вами. Не изменилось ли ваше мнение о нем?

— Что менять? Он рассказал и анализировал поведение Мирзаева после выхода из тюрьмы. Он же об этом в основном говорил в своем обращении. Аллахвердиев за прошедшие годы научился красиво говорить, в отличие от Расула. И если рассуждать с его позиции, он прав на 90%. Теперь другой вопрос: кто он сам такой? Он — проходимец. Не тот, за кого себя выдает. Это самое главное.

— Все аргументы против Мирзаева Аллахвердиев использовал постфактум, а не руководствовался ими изначально?

— Конечно. Это же преподносится через много лет. Нужно привести максимальное количество аргументов. Для чего он это делает? Честно говоря, не знаю, каким был его посыл. Может, упали просмотры на его YouTube-канале или стримах. Может что-то еще, поэтому он решил выложить свою «исповедь». Другого резона я не вижу.

— Как вы оцениваете нападение на Мирзаева в его квартире?

— По форме мне этот поступок показался неприемлемым и диким. Я оценил только желание Камиля сатисфакции. Он хотел по-мужски призвать Мирзаева к ответственности. Это да. Любой пацан поймет. Но форма, в которой произошла эта сатисфакция, не соответствует понятиям. Считаю важным подчеркнуть, что сегодня телефонным звонком [Аллахвердиеву] я поставил точку. Разговоры закончены. Дальше может только состояться встреча между людьми, которые в этом принимают участие. Хочу подвести черту, что я получаю мало удовольствия, рассуждая об этом. Но черту подвести надо, и я её подвел.

«Буду болеть за Маска в бою с Цукербергом»

— Состоится ли бой Марка Цукерберга и Илона Маска?

— Я даже не вникаю, по каким правилам. Будет здорово, даже если они проведут схватку по бразильскому джиу-джитсу. По ММА было бы интереснее всего. Таким образом, ребята создают тренд занятий единоборствами. Это хорошо. Давайте радоваться этому.

— На чьей стороне ваши симпатии?

— Мне как-то все равно. Маск и Цукерберг — оба прикольные ребята, чего-то добившиеся в жизни. Наверное, исходя из того, что Цукерберг — фаворит, он и младше, к тому же занимается джиу-джитсу, поэтому буду болеть за Илона Маска. Всегда болею за андердога.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Марк Цукерберг и Илон Маск

— Будет ли вокруг боя Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри такой же ажиотаж, как у поединка Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера?

— Уверен, что ажиотаж будет сумасшедший. Сопоставимый. Суммарно медийность Макгрегора и Мейвезера весит больше, чем Нганну и Фьюри. Недотягивает Фрэнсис. Но это особая каста, супертяжи. Я сам жду бой.

— Существует ли в их поединке интрига?

— Конечно, нет. У Нганну нет никаких шансов. Я всегда говорил, что бойцы с хорошей ударной техникой в ММА не могут конкурировать с боксерами высокого уровня, которые привыкли держать руки у головы, лучше чувствуют дистанцию и так далее. У Нганну есть мощный удар, но он нивелируется тем, что спортсмены выступят в боксерских перчатках.

— 108 лет на двоих. Не поздно ли Олег Тактаров и Джефф Монсон решили помериться силами в ММА?

— Согласен. Пятнадцать лет назад их поединок был намного интереснее. Это будет схватка по борьбе. Они довольно быстро окажутся в партере. Оба — мастера в этом, их конек — болевые приемы. Выиграет Олег Тактаров, который давно не выступал. Болевым на руку.

«Александр Емельяненко уже месяц на реабилитации»

— Прав ли менеджер Александра Емельяненко, говоря, что списанного со счетов бойца пора записывать обратно? Что вам известно?

— Записывать, может, еще рано. Но приглядеться точно уже стоит. Александр Емельяненко уже больше месяца находится на реабилитации. Это здорово.

«Бой с Эдвардсом — это было бы самое крутое событие для Махачева»

— Кто должен был стать соперником чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева?

— Знаю, что Ислам бросал вызов чемпиону UFC в полусреднем весе Леону Эдвардсу. Это было бы самое крутое развитие событий для нашего бойца. Но и реванш с Чарльзом Оливейрой — тоже круто.

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press Ислам Махачев

— Бой с Эдвардсом реально возможен в будущем? Учитывая, что они выступают в разных весовых категориях.

— Сложно сказать. Есть сомнения, что организация санкционирует поединок. И Эдвардсу это не нужно. Если один чемпион проиграет другому чемпиону из более легкой весовой категории, это дискредитирует последнего. Эдвардс будет проводить все бои в 77 кг. На вес ниже он не пойдет, только может принять Ислама в своем дивизионе. Но Махачев и в 77 кг будет опасен.

«Минееву не до боев в ММА»

— Кто из современных российских бойцов может стать большой звездой в ближайшем будущем?

— В Америке здорово может развиться Рома Копылов. В России есть Дима Арышев, способный прибавить в плане медийности. Посмотрите, какими классными нокаутами он завершил два своих последних боя. Оба в первых раундах. Есть двукратный чемпион мира по тайскому боксу Магомед Зайнуков, у которого пока небольшой опыт в ММА. Он красивым нокаутом победил Тамерлана Ашаханова 14 июля. Еще мне нравится боец Bellator Александр Шаблий. У Сани большой потенциал для развития.

— На прошлой неделе Арышев после победы на вашем турнире просил дать ему титульный бой или поединок с Владимиром Минеевым. Вы не дали ни первого, ни второго, но организовали встречу за пояс временного чемпиона. И он согласился.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruВладимир Минеев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruВладимир Минеев

— Дима — адекватный парень и понимает, что Владимиру Минееву конкретно сейчас не до боев в ММА. Драться он будет, но готовиться к ММА надо серьезно. К поединку по кикбоксингу готовиться легче, потому что ты убираешь борцовскую работу.

— Какие предложения актуальны для Минеева сейчас в кикбоксинге?

— Встреча с Иваном Штырковым в ноябре. Ещё существует вариант поединка по правилам бокса с Магомедом Исмаиловым.

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