Атлетическая комиссия ACA подтвердила победу Вартаняна над Коковым

8 сентября прошло онлайн-заседание Атлетической комиссии бойцовского промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA), на котором рассматривалось судейское решение по итогу боя Мухамеда Кокова и Эдуарда Вартаняна на турнире ACA 110, прошедшего в Москве 5 сентября.
Комиссия, состоящая из пяти международных экспертов во главе с судьёй Хербом Дином, подробно проанализировала бой и судейские оценки. В ходе заседания члены комиссии отметили, что поединок был равным и сложным для судейства, но согласно действующим правилам Unifight rules минимальное преимущество осталось за Вартаняном, сообщает пресс-служба ACA.
Атлетическая комиссия ACA рекомендовала считать обоснованным судейский вердикт, по которому победителем боя в лёгком весе стал Эдуард Вартанян.
Как писал NEWS.ru, после поединка на ACA 110 Коков заявил, что судьи украли у него победу, руководствуясь личными пристрастиями.
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