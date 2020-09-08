Атлетическая комиссия ACA подтвердила победу Вартаняна над Коковым

https://static.news.ru/photo/d8556c90-f1e7-11ea-859c-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Вартанян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

8 сентября прошло онлайн-заседание Атлетической комиссии бойцовского промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA), на котором рассматривалось судейское решение по итогу боя Мухамеда Кокова и Эдуарда Вартаняна на турнире ACA 110, прошедшего в Москве 5 сентября.

Комиссия, состоящая из пяти международных экспертов во главе с судьёй Хербом Дином, подробно проанализировала бой и судейские оценки. В ходе заседания члены комиссии отметили, что поединок был равным и сложным для судейства, но согласно действующим правилам Unifight rules минимальное преимущество осталось за Вартаняном, сообщает пресс-служба ACA.

Атлетическая комиссия ACA рекомендовала считать обоснованным судейский вердикт, по которому победителем боя в лёгком весе стал Эдуард Вартанян.

Как писал NEWS.ru, после поединка на ACA 110 Коков заявил, что судьи украли у него победу, руководствуясь личными пристрастиями.