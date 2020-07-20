Аскаров победил Пантожа и вошёл в пятёрку лучших бойцов наилегчайшего веса

https://static.news.ru/photo/68094194-c958-11ea-bc5a-fa163e074e61_660.jpg Аскар Аскаров Фото: askar_mma/instagram.com

Российский боец с нарушениями слуха Аскар Аскаров (12-0-1), выступающий в наилегчайшем весе, победил по очкам четвёртый номер рейтинга UFC бразильца Алешандре Пантожа (22-5) на третьем турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Пантожа уже на первых секундах попытался поймать россиянина на удушающий приём, а затем попробовал исполнить и болевой на руку. Аскаров ответил бросками и контролем соперника в борьбе, однако потерял позицию в концовке раунда и отдал бразильцу спину. После непродолжительного обмена ударами в стойке Аскаров снова провёл тейкдаун во втором раунде, но не смог удержать соперника на настиле.

Концовка раунда вновь осталась за бразильцем, а третья пятиминутка вновь чередовала эпизоды с разменом ударами и борьбой. Удары Аскарова были точнее, однако судьба довольно близкого боя была в руках судей. Все трое отдали победу Аскарову со счётом 29:28.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец Хадис Ибрагимов потерпел третье поражение в UFC и теперь будет уволен из организации.