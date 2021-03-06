Аскаров победил Бенавидеса и стал претендентом на титул UFC

https://static.news.ru/photo/4eb82298-7ef0-11eb-8e8c-96000091f725_660.jpg Фото: askar_mma/instagram.com

Российский боец наилегчайшего веса Аскар Аскаров (13-0-1) победил по очкам американца Джозефа Бенавидеса (28-8) и стал претендентом на титул UFC в легчайшем весе.

Россиянин превзошёл соперника во всех бойцовских компонентах. Аскаров был быстрее и точнее в стойке и постоянно переводил бой в партер, где занимал доминирующую позицию на протяжении всех трёх раундов. Судьи зафиксировали уверенную победу Аскарова со счётом 30:27 (двое) и 30:26.

Для Бенавидеса это уже третье кряду поражение в карьере, а Аскаров теперь должен сразиться за титул с победителем реванша между Дейвисоном Фигейредо и Брэндоном Морено.

Как писал NEWS.ru, рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко провели битву взглядов. Снимки опубликованы у обоих соперников в соцсетях.