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Антонина Шевченко высказалась о бойцах-трансгендерах

12:42, 30 сентября 2021
Антонина Шевченко высказалась о бойцах-трансгендерах Антонина Шевченко Фото: knews.kg
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Боец Ultimate FIghting Championship (UFC) Антонина Шевченко, сестра чемпионки в наилегчайшем весе Валентины Шевченко, прокомментировала NEWS.ru возможность поединка между мужчиной и женщиной по правилам ММА, а также участие спортсменов-трансгендеров в женских соревнованиях.

Я не знаю, чем руководствовались, допуская их до женских соревнований. Надеюсь, что у нас в UFC такого не будет и не придётся с этим сталкиваться, — рассказала Шевченко.

В сентябре 2020 года в ММА дебютировала Алана Маклафлин, которая ранее была мужчиной-спецназовцем. Она одержала победу техническим нокаутом над Селин Провост на турнире в США.

Также спортсменка рассказала, что вместе с сестрой часто спаррингует с мужчинами и иногда соперничество в клетке идёт в полную силу, однако при этом она отметила, что является противником проведения официальных соревнований между мужчиной и женщиной.

Как сообщалось ранее, перуанка с российским паспортом Валентина Шевченко победила американку Лорен Мёрфи техническим нокаутом в четвёртом раунде и отстояла титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе в соглавном бою турнира UFC 266 в Лас-Вегасе.

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