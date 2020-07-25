Антигулов попался на треугольник и потерпел третье поражение кряду

https://static.news.ru/photo/dfe5d83c-cedd-11ea-97e7-fa163e074e61_660.jpg Гаджимурад Антигулов Фото: twitter

Российский боец полутяжёлого веса Гаджимурад Антигулов (20-7) проиграл удушением треугольником в первом раунде шотландцу Полу Крейгу (13-4-1).

Антигулов на первой минуте поединка перевёл бой в партер, а его оппонент опасно угрожал своим коронным приёмом —треугольником, защищаясь от ударов россиянина. Антигулов проигнорировал угрозу, но захват стал плотнее, после чего россиянин был вынужден постучать.

Для Антигулова это поражение стало третьим подряд в октагоне, и теперь ему грозит увольнение из организации. Крейг аналогичным приёмом побеждал другого россиянина Магомеда Анкалаева.