Анонсирован список боев на боксерском турнире «Ночь чемпионов IBA» в Кирове Павел Сосулин проведет бой с Кудратилло Абдукахоровым в Кирове

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Павел Сосулин

В Кирове 29 июня пройдет боксерский турнир «Ночь чемпионов IBA», сообщает корреспондент NEWS.ru. В одном из главных боев выступит чемпион России-2022 и участник чемпионата мира-2023 Павел Сосулин, его соперником будет Кудратилло Абдукахоров из Узбекистана.

В активе Сосулина восемь побед в восьми боях (три — нокаутом). Абдукахоров выиграл 20 поединков (12 — нокаутом), и три проиграл. Бой пройдет в весе до 71 кг и будет рассчитан на восемь раундов.

В главном карде также выступит победитель Кубка Европы-2023 Максим Кузнецов. В 6-раундовом поединке в весе до 54 кг он встретится с Тунде Олойеде из Нигерии, который впервые в карьере будет боксировать за пределами Африки.

Также выступающему за Сербию Павлу Фёдорову в 6-раундовом бою в весе до 63,5 кг будет противостоять боксер из Ганы, обладатель пояса WBO Africa Фаисал Абубакари.

13 июня стало известно, что двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр — 2020 Муслим Гаджимагомедов проведет бой с китайцем Чжаном Чжаосинем за мировой титул по версии WBA в весовой категории бриджервейт (до 101,6 кг). Поединок пройдет 12 июля в подмосковном Серпухове.