Анонсирован новый бой Вячеслава Василевского Бой Вячеслава Василевского и Влада Ковалева пройдет 1 марта в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вячеслав Василевский

Российские бойцы смешанного стиля Вячеслав Василевский и Владислав Ковалев выступят в главном поединке турнира Ural FC 6, сообщает корреспондент NEWS.ru. Поединок пройдет 1 марта в Москве, в Международном центре бокса в «Лужниках».

Бой будет состоять из пяти раундов по две минуты и пройдет по правилам бокса в ММА-перчатках. Весовая категория — до 84 кг.

Василевский — многократный чемпион мира по боевому самбо. Россиянин также известен своими выступлениями в смешанных единоборствах, в которых он одержал 36 побед и потерпел девять поражений.

22-летний Ковалев провел 13 боев в поп-ММА, одержал девять побед и потерпел четыре поражения. Он также выступал в профессиональном боксе и в кулачных боях.

Ранее экс-чемпион мира по боксу Александр Поветкин в эксклюзивном интервью NEWS.ru поделился ожиданиями от предстоящего боя за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

5 февраля стало известно, что бой между Усиком и Фьюри не состоится в назначенный срок, 17 февраля. Из-за рассечения, полученного Фьюри на тренировке, поединок был перенесен на 18 мая.