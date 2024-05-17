Анонсирован новый бой боксера Алексея Папина Алексей Папин 12 июня в Ростове-на-Дону встретится с Монтесом

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Алексей Папин

Российский боксер-тяжеловес Алексей Папин встретится с мексиканцем Германом Гарсией Монтесом, сообщили NEWS.ru в Федерации бокса России. Поединок 12 июня в Ростове-на-Дон и будет рассчитан на 10 раундов.

Свой предыдущий поединок Папин провел в марте в Майкопе и в пятом раунде нокаутировал соотечественника Игоря Вильчицкого в бою за пояс Евразийского боксерского парламента (EBP). Ранее Папин занимал первую строчку в рейтинге WBC в первом тяжелом весе (до 90,8 кг) и владел титулом IBF International.

Последний бой Монтеса состоялся в июле 2023 года, когда мексиканец в Санкт-Петербурге досрочно уступил Сергею Кузьмину.

В активе Папина 16 побед (14 — нокаутом) и два поражения. Его соперник одержал девять побед (все — нокаутом) и потерпел шесть поражений.

Ранее экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин, не выступавший с 2021 года, рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru, что готов вернуться на ринг ради третьего поединка с британцем Диллианом Уайтом. Также Поветкин поделился ожиданиями от предстоящего боя Александра Усика с Тайсоном Фьюри, в котором определится абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе.