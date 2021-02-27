Анкалаев выиграл российское противостояние в UFC

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Российский полутяж Магомед Анкалаев (15-1) победил по очкам соотечественника Никиту Крылова (26-8) в соглавном бою на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Крылов удивил соперника в дебюте боя, переводя бой в партер и контролирую оппонента на земле. Анкалаеву потребовалось немало усилий, чтобы уйти из захвата, после чего он начал планомерно поддавливать соперника в стойке. Крылов уверенно отвечал ударами на отходе и неплохо подготовился под левшу. Дагестанец активизировался во втором раунде, чаще подключая ударную правую ногу, однако Крылов чувствовал себя уверенно и в клинче и на дистанции, однако пропустил тейкдаун от Анкалаева. Впрочем, Магомед не смог и на земле получить серьёзное преимущество.

Решающей оказалась заключительная пятиминутка. Крылов продолжил встречать соперника на отходе, Анкалаев тщательно его выцеливал, а обоюдные попытки перевести бой на землю соперники до поры до времени пресекали. В итоге тейкдаун всё-таки удался Анкалаеву, который за счёт этого буквально выгрыз победу в равном поединке. По итогам упорного трёхраундового противостояния все трое судей отдали победу Анкалаеву со счётом 29:28.

В ярком поединке в легчайшем весе бразилец Педро Муньос победил единогласным решением судей американца Джимми Риверу после чего заявил, что хотел бы встретиться с Ти-Джеем Диллашоу.

Как сообщал NEWS.ru, непобеждённый мексиканский боксёр Оскар Вальдес победил нокаутом в десятом раунде соотечественника Мигеля Берчельта и стал чемпионом мира по версии WBC во втором полулёгком весе.