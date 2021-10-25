Анкалаев: с удовольствием подрался бы с Джоном Джонсом

Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев 30 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби проведёт пока главный поединок в своей карьере с швейцарским турком Волканом Эздемиром. Этот бой должен открыть ему дорогу в топ-5 дивизиона и в перспективе выйти на титульный поединок. В эксклюзивном интервью NEWS.ru боец рассказал о своей подготовке, словах Хабиба о дагестанцах и совершенствовании ударной техники.

— С каким настроем вы подходите к этому бою?



— Настроение у меня хорошее, подготовка прошла хорошо. Осталось сделать вес и выйти подраться.

— Волкан Эздемир — ваш самый крутой соперник. Насколько он опасен?



— Я смотрел только один его бой. У него есть тяжёлый нокаутирующий удар. Бой будет очень интересный. Не могу ничего выделить кроме тяжёлого удара.

— Готовы испытать себя с ним в стойке?



— Конечно. Это будет очень интересное и зрелищное противостояние. Он большой, габаритный, и всё время с ним бороться будет тяжело.

— В последних поединках вы редко используете борьбу. С чем это связано?



— Мы работаем в основном в стойке, много уделяем внимания ударке, но не забываем и про борьбу. Когда бойцы дерутся в стойке, людям это нравится. Получается очень зрелищно. Мы стараемся делать всё красочно.

— За время выступлений в UFC насколько вы улучшили свою стойку? У вас появились какие-то коронные вещи?



— Я с каждым боем чувствую себя более уверенно и уже не переживаю, когда приходится с кем-то стоять в стойке. Чувствую себя там нормально, меня это не напрягает.

— Что вам нужно, чтобы получить титульный бой?



— Да, мы давно стремимся на вершину к поясу. Не знаю, что для этого нужно. Я просил соперника из топ-5, но они были заняты или травмированы, поэтому приходится драться с Эздемиром, который свободен. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом и намерен драться с теми, кого дадут.

— Вы не хотите, прежде чем выходить на титульный бой, проверить себя в пятираундовом поединке и возглавить одно из неномерных шоу?



— Я бы хотел, чтобы мне дали пятираундовый бой, это было бы интересно попробовать. Я ещё ни разу в жизни не дрался пять раундов.

— Что думаете о главном бое в вашем турнире между Блаховичем и Тейшейрой. Поляк всё время побеждает и побеждает, хотя постоянно считается андердогом. С чем это связано?



— Блахович — очень крепкий физически спортсмен с нокаутирующим ударом. В полутяжёлом дивизионе шансы всегда 50 на 50. Кто первым попадёт, тот и победит.

— Вы видели бой Вадима Немкова в Bellator. Какое впечатление он оставил?



— Я знаю, что он выиграл, и рад за него.

Магомед Анкалаев Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

— В любителях вы с ним соперничали на чемпионате России. Какие воспоминания остались от этого противостояния?



— Он всегда был сильным, шёл до конца. Мы с ним вместе были на сборах в Старом Осколе и встречались в полуфинале чемпионата России. Там был назначен экстра-раунд, который я выиграл, но бой был очень напряжённый.

— Сейчас кто бы победил в вашем противостоянии?



— Тяжёлый вопрос. Смотря как подойти к бою, кто готов лучше. Это полутяжёлый дивизион, где шансы 50 на 50. Если бой будет, то должен быть очень зрелищным. Пока у нас нет возможности встретиться, потому что он в Bellator, а я в UFC.

— Ваш личный тренер Сухраб Магомедов. Что можете сказать об этом специалисте?



— Сухраб Исаевич сам выступал по тайскому боксу и работает со мной с самого начала пути. Он для меня как старший брат. Мы много работаем над ударкой, находим что-то новое и постоянно развиваемся.

— К вашей хорошей борцовской базе он добавил ударную технику и элементы тайского бокса?



— Да, но сейчас он может подсказать мне в борьбе, найти какие-то фишки и интересные тактические моменты. Он много вкладывает в моё развитие.

— Как давно вы работаете в левосторонней и правосторонней стойке. Какая рука у вас основная?



— Я вообще правша, который перестраивается в левшу. Могу работать в любой стойке и чувствую себя одинаково комфортно.

— Что думаете по поводу лучшего бойца в истории вашего дивизиона Джона Джонса? У него сейчас проблемы в законом. Ждёте, что он вернётся в ММА? Хотели бы с ним встретиться в октагоне?



— У него уже столько защит пояса UFC, сколько у меня боёв. Думаю, что если он вернётся, то без проблем буду готов против него выйти. Было бы интересно подраться с таким бойцом, показать себя и посмотреть, на что я способен.

— Какое впечатление он оставил в последних боях, когда побеждал не очень убедительно?



— Ну, я видел его бои с Сантосом и Рейесом. Он в реваншах всегда дерётся лучше, как с Густафссоном, а сейчас у него были тяжёлые бои. Конкуренция в дивизионе высокая и много зависит от моральной и физической подготовки к бою.

— Вы говорили, что немного гоняете веса. Не было мысли попробовать себя в среднем весе и будет ли там удобнее?



— Если бы я смог сделать вес, то мог бы попробовать. У меня вес не поднимается выше 100, а так вешу 96. Последние три килограмма убирать довольно тяжело. Если хорошенько поднапрячь все резервы организма, то, наверное, смогу спуститься в средний вес, но не думаю, что мне это нужно. У меня пока есть цель — добиться титула в этом дивизионе, а там можно будет подумать и о переходе в средний или тяжёлый вес.

— Вы раньше уже выступали в Абу-Даби. Насколько там отличается атмосфера от других турниров?



— В Абу-Даби я дрался без зрителей, а в этой ситуации без разницы, где драться. Но на предстоящем турнире зрители будут, и это радует.

— Хабиб Нурмагомедов недавно отметил, что в СМИ часто представляют дагестанцев в негативном образе и делают акцент на национальности. Вы согласны с его утверждением?



— Я бывал в этих ситуациях. Хабиб сказал всё очень правильно. Когда что-то делают хорошее, то все мы россияне, а когда какой-то негатив идёт, то плохие сразу дагестанцы. У негодяев нет национальностей.

— С кем из россиян, выступающих с вами в одном карде, поддерживаете отношения?



— Да за всех россиян буду переживать, надеюсь, они покажут красивые и зрелищные бои.