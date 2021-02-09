Андрей Корешков: у меня нет цели стать чемпионом UFC

Приезд в Россию такого бойца как Андрей Корешков — это большое событие: всё-таки чемпионов Bellator у нас можно по пальцам одной руки пересчитать. Андрей с 2013 года не дрался в России и сейчас намерен исправить это недоразумение. 23 февраля в Сочи он выступит на турнире AMC Fight Nights в Сочи — против бразильца Адриано Сильвы. В эксклюзивном интервью NEWS.ru 30-летний омич рассказал о влиянии Александра Шлеменко на свою жизнь, о проблемах, связанных с пандемией, и перспективах двух заметных российских бойцов — Хабиба Нурмагомедова и Александра Волкова.

— Андрей, это ваш первый бой в России за восемь лет. Как появился этот вариант?

— Это всё получилось из-за коронавируса. Я не могу сейчас получить американскую визу, чтобы продолжить выступления там. Мы около года ждали возможности подраться в Штатах, но пока такой возможности нет, поэтому через Александра Шлеменко мы начали искать другие варианты. Мы готовы были и раньше выступить в России, но Bellator дал согласие на это только сейчас. В предыдущие годы, когда у меня тоже были простои, Bellator мне не разрешал выступать в других промоушенах, так как я либо владел титулом, либо был на ведущих позициях. Они не любят рисковать своими топами.

— Это вы вышли на Камила Гаджиева или он на вас?

— Александр Шлеменко сам договорился с Камилом. Он много к кому обращался с предложением, чтобы мне устроили бой, в том числе к RCC, но у Камила сейчас дела пошли хорошо, и он согласился устроить мне бой. Александр здесь выступил в роли моего менеджера, но он вообще занимается развитием моей карьеры уже много лет.

— Что должно случиться, чтобы ваши пути разошлись? Или это вообще невозможно?

— Я об этом вообще никогда не думал, это невозможно. Меня всё устраивает.

— Известно, что и сам Александр, и все его ученики делают ставку на ударную технику в ущерб борьбе. Не кажется ли вам, что хотя бы разовая смена обстановки, сборы в Дагестане, к примеру, могли бы сделать вас лучше как бойца? Ведь сейчас есть тенденция к тому, что чемпионами становятся базовые борцы: Хабиб, Усман, Сехудо, Кормье.

— Вы назвали базовых борцов, но есть ведь и много чемпионов-ударников: Адесанья, Пётр Ян тот же, базовый боксёр. Эра борцов, мне кажется, проходит, и ударники начинают выравниваться. Что касается сборов в Дагестане, то я не вижу пока в этом необходимости, не могу сказать, что мы борьбой пренебрегаем, мы как раз сейчас провели двухнедельные сборы, где занимались только ей, нас конкретно погонял Астемир Хурзоков, вольник красноярской школы.

— Что вы знаете о сопернике — Адриано Родригесе?

— Посмотрел его бои — разносторонний боец, в стойке начинает, неплох в джиу-джитсу, как любой бразилец. Если он меня переведёт, я буду готов к этому, но вообще буду разбираться с ним в стойке.

— Вы не дрались почти полтора года — 16 месяцев. На что вы жили всё это время?

— Жил на то, что есть. Не могу сказать, что я уже сделал такую карьеру, что могу себе позволить ничего больше не делать, но как-то жил, где-то близкие помогали.

vk.com/koreshkov_andrey

— Гонорар боя в России — насколько он сопоставим с тем, что у вас в Bellator?

— Вполне сопоставим. В плане гонорара всё хорошо, хотя сумму я называть не могу.

— В Bellator два боя по контракту у вас осталось — когда, предположительно, они могут пройти? И с кем?

— Пока ничего не понятно. Когда у меня появится американская виза, многое прояснится. Но пока неизвестно, когда это будет. Bellator изначально не хотел давать мне разрешения на бой в России, они пошли нам навстречу только из-за того, что я не могу сделать визу.

— Ваш предыдущий соперник Лоренс Ларкин говорил, что вы реально хороши, но об этом не знает среднестатистический фанат. Дескать, у вас недостаточно громкое имя, из-за этого с вами не хотят драться топы. Согласны с этим? И почему так получилось?

— Возможно, потому что я недостаточно времени уделял раскрутке своего Instagram. Сейчас это стало очень важно. Я пытаюсь наверстать упущенное, но в момент, когда я мог это делать, я этого не делал.

— Насколько упали ваши позиции в Bellator после поражения от него?

— Сильно упали, ведь Ларкин не был топ-бойцом до боя со мной, он был около-топом. А выиграв у меня, сразу стал претендентом на титул. Я в свою очередь проиграл около-топу и сильно утратил позиции. Чтобы их вернуть, мне нужно мощно завершить контракт, выиграть оба оставшихся боя, причём сделать это ярко.

vk.com/koreshkov_andrey

— Есть ли идеи, где продолжать карьеру после завершения контракта с Bellator?

— Идеи есть, планы тоже есть, но сейчас я думаю только о том, чтобы красиво отработать контракт с Bellator.

— Шлеменко заявлял, что давно находится на связи с UFC и всегда готов выйти на замену. У вас таких связей и вариантов нет?

— Прямо сейчас — нет, я же на контракте с Bellator, о каком UFC может идти речь? А в будущем — всё возможно. Таких связей, как у Александра, у меня нет, но надеюсь, он поможет при необходимости.

— Хабиб объявил о завершении карьеры, но оставил лазейку для возвращения. Сначала речь шла про 100 миллионов долларов, затем он сказал, что подумает над возвращением, если увидит что-то необычное в бою Макгрегор — Порье. Как вы думаете, сейчас вариант с его возвращением исключён?

— Думаю, Хабиб изначально не собирался возвращаться, он был убедителен в том, что говорил. И сейчас нет таких вариантов, которые были бы ему интересны. Это мог бы быть супербой с Сен-Пьером, но там по весу не договорились, насколько я понимаю. Если бы Конор срубил Порье за раунд, это тоже могло бы заинтересовать Хабиба, хотя здесь я совсем не уверен. Думаю, Сен-Пьер был единственным интересным вариантом, но сейчас это уже неактуально. Хабиб, на мой взгляд, не вернётся.

— В вашей собственной карьере что ещё должно случиться, чтобы вы сказали, что добились всего, чего хотели?

— Чемпионом одной организации (Bellator) я уже был, поэтому сейчас могу сказать, что моя цель — стать чемпионом в другой организации. Как и любой боец, я хочу выигрывать титулы и пояса. Если бы моя карьера закончилась сейчас, я бы оценил её на троечку с плюсом. Всё-таки чемпионом был, но проиграл несколько обидных боёв.

— В другой организации — это в UFC? Можно ли сказать, что цель Андрея Корешкова — стать чемпионом UFC?

— Нет, нельзя так сказать. Пока нельзя! Сначала я должен отработать свой контракт с Bellator.

— Топ-3 лучших бойцов мире вне зависимости?

— Хабиба не буду называть, всё-таки он объявил о завершении карьеры. Я бы назвал Петра Яна и Александра Волкова. Не могу назвать третьего, потому что слежу только за российским бойцами. Так сложилось, что мне не особо интересны бои иностранцев.

— Волков — один из лучших вне зависимости от веса? Вам не кажется, что его победу над пожилым Оверимом немного переоценивают?

— Мне кажется, что Волкова, наоборот, всю карьеру недооценивают. Если бы не досадная ошибка на последних секундах боя с Льюисом, он дрался бы за пояс UFC с Кормье ещё тогда, два года назад. Волков — очень классный боец, трудолюбивый, мы с ним не раз пересекались в Bellator, выступали в одних сезонах. Он там тоже побеждал всех, хотя в него никто не верил и о нём никто не говорил. Он однозначно будет драться за пояс в UFC, и у его есть всё, чтобы завоевать его. Он — не переоценённый, а очень недооценённый боец.