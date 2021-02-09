Андрей Корешков: Хабиб изначально не собирался возвращаться

https://static.news.ru/photo/5e1e8388-6aed-11eb-a81e-96000091f725_660.jpg Андрей Корешков Фото: koreshmmarus/instagram.com

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Андрей Корешков поделился мнением о намерениях Хабиба Нурмагомедова.

Думаю, Хабиб изначально не собирался возвращаться, он был убедителен в том, что говорил. И сейчас нет таких вариантов, которые были бы ему интересны. Это мог бы быть супербой с Сен-Пьером, но там по весу не договорились, насколько я понимаю. Если бы Конор срубил Порье за раунд, это тоже могло бы заинтересовать Хабиба, хотя здесь я совсем не уверен. Думаю, Сен-Пьер был единственным интересным вариантом, но сейчас это уже неактуально. Хабиб, на мой взгляд, не вернётся, — сказал Корешков корреспонденту NEWS.ru.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении своей карьеры в октябре 2020 года, после победы над американцем Джастином Гейтжи. На его счету 29 боёв, в каждом из которых он одержал победу.

Руководство UFC предпринимало неоднократные попытки вернуть его в октагон, и Хабиб заявил, что рассмотрит такую возможность, если увидит что-то интересное в бою Конора Макгрегора и Дастина Порье. Также он говорил, что его может заставить задуматься предложение в $100 млн.

8 февраля Нурмагомедов рассказал о бое своей мечты.