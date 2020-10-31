Андерсон Силва проиграл нокаутом последний бой в карьере

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В Лас-Вегасе прошёл очередной турнир UFC, в главном бою которого финальный бой в карьере проводил экс-чемпион в среднем весе 45-летний Андерсон Силва (34-11). Он уступил нокаутом в четвёртом раунде ямайцу Юрайе Холлу (16-9).

Бойцы долгое время не предпринимали активных действий, обмениваясь ударами ногами с дистанции. Ближе к концовке первого раунда Силва пытался несколько раз взорваться, но не сумел потрясти соперника и сам пропустил пару ударов навстречу, но в целом бразилец был точнее в первом раунде. Бразилец использовал удары с разворота, но в отсутствии прежней скорости они были не столь опасны. Силва проводил бой в рваном ритме, стараясь экономить силы, но в конце третьего раунда пропустил тяжелейший удар Холла и от добивания его спас гонг.

В четвёртом раунде Холл уже поверил в свои силы и снова отправил бразильца в нокдаун и жёстко добил потрясённого ветерана на земле.

В соглавном поединке вечера непобеждённый американский полулегковес Брайс Митчелл победил единогласным решением судей соотечественника Андре Фили.

Как сообщал NEWS.ru, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик победил по очкам англичанина Дерека Чисору и стал интерконтинентальным чемпионом WBO в тяжёлом весе.