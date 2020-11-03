Американского экс-чемпиона мира по боксу посадили в тюрьму

https://static.news.ru/photo/84cd60b4-1ded-11eb-b886-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gene Blevins/Global Look Press

Бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер заключён в тюрьму штата Кливленд за неуважение к суду. Об этом сообщает портал Cleveland.com.

Бронер был осуждён в ноябре 2018-го на два года условно после обвинений в сексуальных домогательствах в ночном клубе. 31-летнего спортсмена взяли под стражу после того, как он не выплатил обвинившей его женщине 830 тысяч долларов по решению суда.

Он пробудет в заключении до тех пор, пока не предоставит адвокатам потерпевшей отчёт о том, почему он не может выплатить ей причитающуюся сумму. Бронер заявил, что сможет заплатить 830 тысяч долларов в январе, когда собирается провести рейтинговый бой, но суд счёл его слова недостаточными, чтобы оставить спортсмена на свободе.

В активе Бронера 33 победы (24 нокаутом), 4 поражения и одна ничья. Он был чемпионом мира во втором полулёгком весе по версии WBO (2011–2012), в лёгком весе по версии WBC (2012–2013), в полусреднем весе по версии WBA (2013) и первом полусреднем весе WBA (2015). В последний раз он выходил на ринг 20 января 2019 года, когда проиграл Мэнни Пакьяо единогласным решением судей.