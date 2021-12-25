Американский чемпион UFC обвинил Яна в употреблении допинга

Американский чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг заподозрил российского бойца Петра Яна в употреблении допинга. Об этом представитель США написал в своём Twitter.

Не могу дождаться, чтобы тебя уничтожить. Грязная крыса, — написал американец, сопроводив твит эмодзи с изображением шприца.

Затем Стерлинг сделал ещё несколько постов, где упоминал о проблемах с допингом в России, в том числе вспомнив экс-главу Московской допинговой лаборатории Григория Родченкова, уехавшего в США и выступившего в качестве информатора WADA (Всемирное антидопинговое агентство). Американец отметил, что давно привык соревноваться с российскими спортсменами, употребляющими допинг.

Эти бойцы жульничали годами. Они по-прежнему такие. Это то, что ты понимаешь, но всё равно злишься, — признался Стерлинг.

Ранее обладатель временного титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян заявил, что в реванше в ещё более эффектное манере расправится с действующим чемпионом UFC в категории до 61,2 килограмма Алджэмейном Стерлингом.

Первый поединок между бойцами состоялся в марте на турнире UFC 259. В четвёртом раунде Ян нанёс запрещённый удар коленом в голову находившегося на земле Стерлинга, за что был дисквалифицирован и лишён пояса чемпиона UFC в легчайшем весе. Впоследствии он взял верх над Кори Сэндхагеном и взял временный титул.