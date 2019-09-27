https://static.news.ru/photo/8559ab08-e137-11e9-90f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kadir Caliskan/imago-images.de/Global Look Press

Двукратный чемпион мира по вольной борьбе в весе до 79 кг американец Кайл Дейк выразил готовность сразиться на ковре с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, которого многие считают лучшим борцом в ММА.

Если Хабиб захочет ступить на борцовский ковёр, я готов бросить ему вызов. Слышишь, Хабиб Нурмагомедов? Давай сделаем это! — приводил слова Дейка Fight-library.com.

Также Дейк выразил восхищение российским борцом, трёхкратным олимпийским чемпионом Буйвасаром Сайтиевым и наряду с Дейвом Шульцем назвал его одним из лучших борцов всех времён и сказал, что ему было бы интересно помериться силами с этими героями прошлого.

Как сообщал News.ru, Хабиб Нурмагомедов станет почётным гостем турнира «Битва за Кипр».