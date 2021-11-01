Американский боец рассказал, в чём Махачев превосходит Нурмагомедова

Известный в прошлом боец MMA Джош Томпсон выразил мнение, что пятый номер рейтинга лёгкого веса UFC Ислам Махачев в некоторых аспектах превосходит бывшего чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова. Как заявил американец в подкасте Weighing In, он лучше защищается от приёмов.

У Чарльза Оливейры было бы больше шансов поймать на приём Хабиба, чем Махачева. Да, Хабиб — доминирующий чемпион и блестящий грэпплер, но он был уязвим к некоторым приёмам. Посмотрите даже бой с Порье, где он едва не попался на гильотину. Хотя нужно учитывать и физическую силу. Хватило бы Чарльзу Оливейре сил, чтобы довести такую гильотину до конца? У него тонкие руки, — сказал Томпсон.

По его словам, в плане защиты от приёмов Махачев превосходит Нурмагомедова и более тонко чувствует ситуацию. Томпсон восхитился навыками Ислама в грэпплинге и назвал их фантастическими, а также добавил, что его крайне непросто удержать на канвасе.

Единственное, что меня беспокоит — это уверенность в себе. Здесь Исламу есть куда расти. Но победа над Хукером явно ему поможет, — добавил Томпсон.

Ранее сообщалось, что Ислам Махачев одержал победу над Дэном Хукером на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Российский боец поймал новозеландского оппонента на кимуру и выиграл девятый поединок подряд в Абсолютном бойцовском чемпионате. Благодаря этому он получил возможность попасть в топ-3 рейтинга лёгкого веса и включиться в борьбу за пояс.