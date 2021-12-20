Американский боец MMA скончался в возрасте 27 лет

Бывший боец Bellator и Professional Fighters League (PFL) Джордан Янг скончался на 28-м году жизни, сообщает MMAJunkie. Причины смерти спортсмена на называются.

О кончине известного бойца сообщил его тренер по боксу Дерис Сантос. Как стало известно, спортсмен умер в субботу, 18 декабря. Впоследствии данную информацию подтвердили в пресс-службе American Top Team — команды, где тренировался Янг.

Наша команда потрясена и глубоко опечалена этой новостью. Отличный товарищ по команде, всем нам его будет очень не хватать. Все мысли и молитвы с его семьёй. Покойся с миром, воин, — говорится в сообщении.

За свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Янг провёл 14 поединков, в которых одержал 12 побед (10 — досрочно) и потерпел два поражения. В последнем бою он нокаутировал российского бойца, ветерана UFC Омари Ахмедов. Битва завершилась на второй минуте третьего раунда.

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