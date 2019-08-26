Я знаю, что многие российские спортсмены приезжают в американские тренировочные лагеря. Конечно, если мне поступит приглашение от российской команды, я его приму. К тому же они очень трудолюбивы. Я не боюсь конкуренции с россиянами и поэтому согласен приехать. Если кто-то готов меня взять к себе в тренировочный лагерь, я согласен, — рассказал Джонсон News.ru.