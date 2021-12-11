Американская теннисистка возмутилась проведением Олимпиад в Китае и России

Американская теннисистка, 18-кратная победительница турниров Большого шлема Крис Эверт заявила, что нельзя проводить Олимпиады в странах, которые идут против всего человечества. Она отметила, что её «передёргивало», когда Игры проходили в России. Своими мыслями спортсменка поделилась на странице в Twitter.

Нужно отказаться от проведения Олимпиады в таких странах, как Китай, — в странах, которые идут против всего человечества, — написала Эверт.

Также она негативно высказалась об Олимпийских играх в России, прошедших в 2014 году.

Меня аж передёргивало, когда Игры были в России, — добавила спортсменка.

Ранее ряд стран заявили, что будут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине. К ним относятся: Соединённые Штаты, Австралия, Великобритания и Канада. Такое решение было принято в связи с нарушением прав человека в Китае.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что государства, объявившие дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине, неизбежно заплатят за свои поступки.