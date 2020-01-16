https://static.news.ru/photo/a6ac6ffc-3858-11ea-ba7e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Ковалёв Фото: KrusherKovalev/twitter.com

Американская модель и актриса Джейми Фронтц второй раз подала в суд на бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) россиянина Сергея Ковалёва.

Она обвиняет российского спортсмена в невыполнении финансового соглашения, сообщает TMZ. Ковалёв должен был выплатить Фронтц $650 тысяч тремя частями, но перестал платить после первых $250 тысяч.

Ковалёв был арестован в июне прошлого года в Калифорнии из-за обвинений Фронтц, которая заявила, что боксёр приставал к ней на вечеринке, а после полученного отказа напал, в результате чего у неё был сломан нос, а также получено сотрясение мозга и другие травмы.

Ковалёву было предъявлено обвинение в нападении с применением силы, но боксёр был отпущен под залог.

Титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе, которым до поражения от Сауля Альвареса владел россиянин Сергей Ковалёв, может быть разыгран между двумя другими российскими боксёрами — Умаром Саламовым и Максимом Власовым. Альварес отказался от его защиты, писал ранее NEWS.ru.