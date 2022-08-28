«Алый зверь» досрочно победил «Отморозка» на Top Dog: Prospect 6

Фото: vk.com

Суламбек Шахгириев и Денис Пилипчук

27 августа в Москве завершился Top Dog: Prospect 6. В главном бою вечера Суламбек «Алый зверь» Шахгириев одержал досрочную победу над Денисом «Отморозком» Пилипчуком. Бой закончился в первом раунде.

В со-главном бою бывший обладатель пояса WBC International Silver Вячеслав Мирзаев и победитель первенства Европы среди любителей Иван Абрамов завершили поединок вничью. В первом раунде Мирзаев побывал в нокдауне.

На этом турнире в Top Dog дебютировал чемпион Open FC Рафаэль Абраамян. В первом раунде он нокаутировал другого представителя ММА Константина Чередниченко.

26 августа российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко проиграл сербу Александру Иличу на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Бой завершился нокаутом на 21-й секунде.